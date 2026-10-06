S&P mantuvo nota de Ancap, destacó mejora financiera y señaló la sensibilidad a los ajustes de precios de combustibles

La calificadora internacional Standard & Poor´s (S&P) mantuvo la nota crediticia de Ancap en "BBB-" y mejoró su evaluación financiera individual debido a una situación económica más sólida que en años anteriores.

"Ancap ha reducido considerablemente su apalancamiento gracias a una mejora en el desempeño operativo y en los márgenes de refinación", señaló la calificadora en su reporte.

La calificadora destacó además la fuerte reducción del endeudamiento de la estatal, además de la refinanciación de la mayor parte de sus pasivos de corto plazo realizada en mayo de 2026.

Según el informe, la empresa logró revertir las dificultades que enfrentó en 2024, cuando la parada técnica de la refinería de La Teja y otros retrasos operativos afectaron sus resultados y obligaron a recurrir a financiamiento de corto plazo.

Parte de la refinería de Ancap en la Teja. Foto: Leonardo Mainé.

Además, destacó el fortalecimiento de la liquidez de Ancap y señaló que la deuda de la empresa estatal "se compone únicamente de préstamos bancarios y del préstamo de Corporación Andina de Fomento, cuya amortización está prevista para su último pago en 2028", mientras que indicó que "no se prevén gastos de capital significativos para los próximos dos años" por lo que no se esperan necesidades de financiación adicionales importantes.

Combustibles y una "brecha discrecional"

Según S&P, la fórmula de precios de paridad de importación (PPI) implementada en 2021 contribuyó a estabilizar los indicadores financieros de Ancap, aunque señaló que la evolución de los precios internos de los combustibles continúa sujeta a "decisiones discrecionales del gobierno".

La agencia señaló que el informe mensual de PPI funciona como referencia para aproximar los precios locales al costo de importar productos terminados, pero no constituye un mecanismo de ajuste automático. De hecho, indicó que "la brecha discrecional se hizo evidente" a comienzos de 2026, mientras el precio del crudo Brent aumentó casi 50%, los precios internos de los combustibles subieron alrededor de 15%.

S&P destacó que Ancap mantuvo márgenes de refinación superiores al 10% mediante una gestión estratégica de inventarios y medidas de cobertura. No obstante, advirtió que la previsibilidad del flujo de caja de la empresa sigue siendo “muy sensible” al momento y la magnitud de las actualizaciones de precios de los combustibles decididas por el gobierno.

Combustibles Foto: pxhere

Por otro lado, S&P elevó de “b+” a “bb-” el perfil crediticio individual de Ancap, "una mejora que refleja el fortalecimiento de sus indicadores financieros", indicó.

Perspectivas

S&P mantuvo una perspectiva estable para el ente, en línea con la correspondiente a Uruguay, y espera que la empresa conserve "un vínculo muy sólido" con el gobierno y su "importancia crítica la economía interna".

“Seguimos considerando esta relación como un factor clave de estabilidad crediticia, especialmente debido a la supervisión y participación del gobierno en las funciones corporativas de Ancap, lo que incluye la autorización de deuda, la aprobación del Presupuesto, el pago de impuestos, las decisiones de inversión y el marco regulatorio para la fijación de precios de los combustibles”, agregó el informe.

En un escenario desfavorable, S&P señaló que podría rebajar la calificación si percibe un debilitamiento de la probabilidad de apoyo extraordinario del gobierno o si reduce la calificación de Uruguay en moneda local a “BBB-”. También indicó que podría bajar el perfil crediticio individual de Ancap si se deteriora su desempeño operativo y marcó que los factores que podrían provocar ese escenario son un eventual abandono de la fórmula de PPI y una fuerte caída de los márgenes de refinación.

De forma contraria, señaló que para mejorar el perfil crediticio individual a “bb”, la estatal requiere un "entorno regulatorio estable" donde los ajustes de precios de los combustibles por parte del gobierno "se alineen más con las tendencias de precios internacionales".