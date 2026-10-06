India vs. Uruguay en vivo: la selección que dirige Diego Forlán cierra su gira de amistosos por Asia

Uruguay enfrentará a la selección de India en su tercer y último partido de la gira de amistosos por Asia (fecha FIFA setiembre-octubre) el próximo martes 6 de octubre. Será desde las 11:00 horas en el Estadio VYBK en Calcuta, también conocido como estadio Salt Lake.

Será el tercer encuentro de Diego Forlán como entrenador de la selección mayor en la gira por Asia y el segundo entre ambas selecciones, tras el jugado en febrero de 1982 que se saldó con victoria de la Celeste por 3-1.