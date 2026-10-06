India vs. Uruguay en vivo: la selección que dirige Diego Forlán cierra su gira de amistosos por Asia

Uruguay enfrentará a la selección de India en su tercer y último partido de la gira de amistosos por Asia (fecha FIFA setiembre-octubre) el próximo martes 6 de octubre. Será desde las 11:00 horas en el Estadio VYBK en Calcuta, también conocido como estadio Salt Lake.
Será el tercer encuentro de Diego Forlán como entrenador de la selección mayor en la gira por Asia y el segundo entre ambas selecciones, tras el jugado en febrero de 1982 que se saldó con victoria de la Celeste por 3-1.
La Celeste saldrá a la cancha con medias rosadas
Según anunció este lunes la Asociación Uruguay de Fútbol (AUF), la Celeste saldrá a la cancha con medias rosadas por primera vez en la historia como parte de “ONCE”, una campaña junto al Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer para promover la detección temprana del cáncer de mama.
“11 en la cancha. Una de cada 11 en la tribuna”, expone el afiche de la campaña que une al fútbol con una estadística a la que hay prestarle atención. Este martes 6 de octubre, cuando Uruguay enfrente a India en Calcuta, las medias de los jugadores de la selección uruguaya llevarán el lazo rosado que identifica a la lucha contra el cáncer de mama.
¿Qué marcan los antecedentes?
Será el segundo cruce entre ambas selecciones tras el jugado en febrero de 1982 que se saldó con victoria de la Celeste por 3-1 con doblete de Jorge “Polilla” da Silva y un tanto de Mario Saralegui.
Uruguay viene de golear 4-1 a Corea del Sur
El pasado lunes 28 de setiembre la selección de Uruguay goleó a Corea del Sur por 4-1 en el Estadio de Seúl, con goles de Darwin Núñez por dos (quien rompió un maleficio de más de dos años con la camiseta celeste), Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!
Uruguay hace su tercera y última presentación en la gira asiática por la fecha FIFA y con Diego Forlán como entrenador. En este caso se enfrenta a India.