Giorgian de Arrasceta salió lesionado tras caer sobre su muñeca en Uruguay vs. Corea del Sur

Giorgian de Arrasceta, clave en el partido de Uruguay con un gol y una asistencia, salió lesionado a los 77 minutos de amistoso internacional tras caer, solo, sobre su muñeca cuando Uruguay vencía 4-0 a Corea del Sur.

Rodrigo Zalazar ingresó en el lugar del Cocho, autor del segundo gol y asistidor del primero en la goleada de la Celeste en su segundo partido amistoso de la gira por Asia.

Posteriormente al cambio, Uruguay se desordenó y Son, por delante de Olivera y Araujo, anotó el descuento para el 4-1.

Habrá que esperar al parte médico de la selección tras los estudios pero por la reacción del jugador en cancha no se trató de un simple golpe. Cabe recordar que el Cocho se jugará las semifinales de la Copa Libertadores en dos semanas ante Estudiantes de La Plata.

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