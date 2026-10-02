CAF aprobó un crédito de US$ 120 millones para Ancap para modernizar la refinería de La Teja y más

CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó una línea de crédito de hasta US$ 120 millones para Ancap, que tiene por objetivo financiar reformas en la refinería de La Teja, la boya petrolera y otros “activos críticos”, según un comunicado del organismo.

“Los recursos se podrán utilizar para financiar el Plan de Inversiones de Modernización, Integridad y Transición Energética de la empresa pública uruguaya. La operación busca fortalecer la seguridad energética del país, mejorar la eficiencia operativa de sus instalaciones y avanzar hacia una matriz energética más sostenible”, apuntó CAF.

El organismo recordó que “entre los desafíos que enfrenta hoy la empresa, parte de su infraestructura crítica necesita ser renovada para garantizar la continuidad del abastecimiento, al mismo tiempo que, la política energética uruguaya plantea la necesidad de acompañar la descarbonización, la eficiencia y la electrificación de los consumos”.

Ancap realiza trabajos de reparación y pruebas de presión en la boya petrolera ubicada frente a José Ignacio. Foto: Ricardo Figueredo

“El plan de inversiones responde a ambas necesidades y aprovecha las capacidades industriales, logísticas y comerciales de la empresa para diversificarse a largo plazo hacia energéticos de menor intensidad de carbono”, añadió.

Este plan de inversiones se enfoca en cuatro pilares. En el ambiental “se destaca la remediación de pasivos ambientales, la reducción de emisiones de la refinería y un uso más eficiente del agua”, indicó el comunicado.

Parte de la refinería de Ancap en la Teja. Foto: Leonardo Mainé.

Luego está el de “eficiencia operativa a través de la modernización de activos asociados a logística y operaciones marítimas y terrestres de la empresa, despacho de combustibles”, añadió.

El tercer pilar es el de “seguridad de activos críticos” que “renovará infraestructura para la recepción (la boya petrolera), el transporte, el almacenamiento y el control de calidad del crudo y sus derivados”, explicó CAF.

Por último, está el pilar de diversificación estratégica que “apunta a la producción de combustibles más limpios”, señaló el comunicado.

“Con esta operación acompañamos a Ancap en un paso decisivo: modernizar la infraestructura que garantiza el abastecimiento energético de los uruguayos y, al mismo tiempo, prepararse para ser protagonista de la transición hacia combustibles más limpios. Uruguay es un referente regional en energías renovables, y avanzar en la modernización y transformación de su matriz energética demuestra que la seguridad energética y la descarbonización pueden avanzar de la mano”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.