Índice de confianza económica del consumidor: qué revela el último informe de Opción Consultores

El Índice de Confianza Económica del Consumidor se ubicó en 5,44 en agosto, lo que lo mantiene en "equilibrio", según el informe de Opción Consultores, mientras que la confianza país se ubica en 4,80 puntos en una zona de “cautela” y la percepción del hogar es más favorable con 6,08 puntos en la zona de "confianza". El indicador se construye a partir de una encuesta telefónica a personas de 18 años o más residentes en Uruguay. En agosto de 2026 se relevaron 318 casos efectivos, ponderados por sexo, edad, nivel educativo y región. El índice combina en partes iguales la evaluación de la economía del país y la del hogar, en una escala de 1 a 10.

La consultora distinguió la medición por segmentos donde observó un equilibrio en todas las categorías que incluían región, edad, sexo y nivel educativo. Las personas de entre 10 y 34 años presentan el mayor nivel de confianza económica del consumidor (5,88 puntos), mientras que las personas entre 35 y 59 tienen un menor nivel (5,11 puntos).

Consumo

Cuando la mirada se pone sobre la economía del país, la confianza baja. El indicador de Confianza País alcanza 4,80 puntos, y se ubicó en zona de cautela, según Opción Consultores. “En este caso tampoco se observan diferencias estadísticamente significativas entre los distintos segmentos de la población”, argumentó.

En ese sentido, las personas de entre 10 y 34 años presentaron un mayor nivel de confianza con 5,07 puntos, mientras que aquellos de entre 35 y 59 años alcanzaron los 4,48 puntos. “Es la única diferencia entre segmentos que resulta estadísticamente significativa”, indicó la consultora sobre la categoría edad.

Supermercado. Foto: Pixabay

Sin embargo, la mirada sobre la economía del propio hogar es más favorable. La Confianza Hogar alcanza 6,08 puntos, por lo que la ubica en una zona de confianza. Las personas de 18 a 34 años muestran una evaluación más favorable de la economía de su hogar (6,68 puntos) que los mayores de 35 años (5,76 puntos).