Ancap volvió a tener ganancias en 2025, tras las pérdidas del año previo, pese a que el portland aumentó números rojos

El resultado de la petrolera estatal Ancap en 2025 dio cuenta que tuvo ganancias por US$ 72,5 millones, luego de las pérdidas por US$ 118,4 millones registradas en 2024 cuando se vio afectada por la parada técnica de la refinería de La Teja. Esas ganancias se dieron pese a que otra vez el portland registró pérdidas (lo viene haciendo desde 1999) por US$ 31 millones.

En 2025 la petrolera estatal tuvo ingresos netos por $ 85.547,04 millones (US$ 2.191millones) y un costo de ventas (crudo y derivados) de $ 76.065 millones (US$ 1.948 millones). Esto da como resultado ganancias brutas por $ 9.482 millones (US$ 243 millones).

Los ingresos netos disminuyeron 2,5% respecto a 2024, mientras que el costo de ventas se redujo 10,9% en la misma comparación. Así, las ganancias brutas aumentaron 294,2% en 2025 frente a 2024 (que fue un año magro por la parada de la refinería).

Los gastos de administración y ventas de Ancap totalizaron $ 7.908 millones en 2024 (US$ 203 millones), una baja de 1,2% respecto a 2024.

Estos más otros gastos y restados otros ingresos, llevaron a que Ancap tuviera un resultado operativo positivo de $ 2.350,19 millones (US$ 60 millones). En 2024 había tenido un resultado operativo de pérdidas por $ 5.094,64 millones. Este es el resultado que corresponde al negocio puro de Ancap.

Edificio de Ancap. Foto: Estefanía Leal

Por su parte, el resultado por participación en empresas vinculadas en 2025 fue de $ 328 millones (US$ 8,5 millones), un 69,2% menor que en 2024 cuando tuvo ganancias por $ 1.064,95 millones en sus vinculadas.

Así, las pérdidas operativas más las pérdidas financieras netas, menos las ganancias por participación en vinculadas y por resultado por Impuesto a la Renta, arrojan los $ 2.831 millones de ganancias que tuvo Ancap en el ejercicio 2025.

El único negocio que dio pérdidas en 2025 fue el del portland, por US$ 31 millones, incrementando las que había tenido en 2024 por US$ 24,5 millones.

En los otros negocios, Ancap registró ganancias por US$ 84 millones en combustibles, otros US$ 5 millones en lubricantes y US$ 2 millones en gas natural.

Ancap realiza trabajos de reparación y pruebas de presión en la boya petrolera ubicada frente a José Ignacio. Foto: Ricardo Figueredo

Por otra parte, en agosto del año pasado, Ancap registró una fuga en la boya petrolera de José Ignacio, cuya reparación se extendió por unos meses. Esta situación impidió la descarga de crudo, lo cual derivó en la detención parcial de la refinería de La Teja.

El 3 de agosto del 2025 detectaron una fuga en la boya petrolera cuando se procesaba una descarga de petróleo y el 17 de agosto Ancap comunicó que la refinería de la Teja se paraba hasta que se resolviera el problema que impedía acceder al petróleo, que se concretó a comienzos de octubre. Durante el tiempo sin operación Ancap continuó suministrando petróleo mediante la importación de combustibles ya procesados.