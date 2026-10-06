El Banco Mundial proyecta que la economía de Uruguay crecerá 1,2% en 2026, por debajo de América Latina

"El crecimiento en América Latina y el Caribe (ALC) sigue siendo modesto" y "los riesgos siguen sesgados a la baja", según el informe "Panorama económico de América Latina y el Caribe. Aprovechando la transición de la IA", del Banco Mundial (BM) del que el organismo solo divulgó su resumen ejecutivo. En ese sentido, advirtió que "la volatilidad de los precios de la energía podría detener la desinflación y mantener cautelosos a los bancos centrales, mientras que El Niño podría interrumpir la producción y hacer subir los precios de los alimentos y la energía". El organismo prevé un crecimiento menor al del promedio de ALC para Uruguay.



El BM proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) regional se expanda un 2,2% en 2026, en línea con el 2,4% de 2025, "una señal de resiliencia para absorber los choques externos".

"Por debajo del promedio regional, las trayectorias divergen. Los países que han adoptado decisiones de política acertadas y duraderas están logrando resultados más sólidos: un mayor crecimiento, más inversión y mayor confianza de los mercados. Los exportadores de materias primas se han beneficiado de los precios aún altos y las exportaciones de manufacturas se han mantenido a pesar de la volatilidad de las políticas comerciales, mientras que las economías importadoras de alimentos y energía, particularmente en el Caribe, enfrentan mayores costos de importación y una menor demanda turística. En toda la región, la elevada incertidumbre mundial, el restringido espacio fiscal y los altos costos reales del endeudamiento pesan sobre la demanda privada", analizó.

"Sin embargo, el crecimiento moderado refleja el equilibrio de políticas actual, no el potencial de la región. Los países de la región con mejor desempeño, ya sea por una trayectoria de larga data o por reformas recientes, muestran que es posible lograr un mayor crecimiento incluso sin un auge de las materias primas", añadió.

“América Latina y el Caribe tiene el potencial de alcanzar un crecimiento más sólido y ambicioso. Los países que han mantenido marcos macroeconómicos sólidos, fortalecido sus instituciones y avanzado en reformas están demostrando que un mayor crecimiento es posible”, afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del BM para América Latina y el Caribe.

Susana Cordeiro, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

“La región cuenta con un enorme talento humano y abundantes recursos. La prioridad ahora es aprovechar estas fortalezas mediante políticas consistentes e inversiones que permitan aumentar la productividad, crear mejores empleos e incrementar los ingresos”, agregó.

El resumen ejecutivo resaltó que "los acuerdos comerciales recién ratificados están abriendo activamente corredores de exportación estratégicos. El acuerdo Unión Europea-Mercosur se ratificó con éxito y está en vigor de manera provisional desde mayo de 2026, mientras que el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Singapur entró en vigor para los distintos Estados miembros a lo largo del año".

En el caso de Uruguay, para 2026 el BM estima un crecimiento del PIB de 1,2%, por debajo del 1,6% que proyecta el gobierno y por encima del 1% que es el consenso de analistas privados.

Para 2027 el organismo prevé que la economía uruguaya se expanda 1,8% y para 2028 que el crecimiento sea de 2%.

El resumen del informe del BM hizo hincapié en el potencial de la Inteligencia Artificial (IA).

"Si bien competir en la frontera tecnológica parece inviable para las economías de América Latina y el Caribe, la región se beneficiaría de la integración en la cadena de valor mundial de la IA como proveedor de insumos estratégicos. El apremiante desafío macroeconómico consiste en obtener un valor económico duradero a partir de estos activos. En lugar de seguir siendo una mera entidad anfitriona de bajo costo para la infraestructura mundial, la región debe aprovechar estratégicamente la inversión extranjera directa (IED) para asegurar derrames tecnológicos (spillovers), vínculos locales y agregación de valor nacional, convirtiendo efectivamente el alojamiento pasivo (passive hosting) en una adaptación tecnológica activa", sostiene el resumen ejecutivo del informe.

Competencia: La competencia por importación de bienes de bajo costo elevaría la calidad de vida. Foto: Estefanía Leal

“La IA ya está aquí. La pregunta es si la región podrá utilizarla de manera productiva”, señaló Carlos Rodríguez-Castelán, economista en jefe encargado del BM para América Latina y el Caribe.

“Una herramienta poderosa es menos relevante si los trabajadores y las empresas carecen de la capacidad de actuar sobre la información que generan. Los gobiernos que inviertan ahora en habilidades y capacidades empresariales probablemente obtendrán beneficios reales”, añadió.

El informe concluye que la IA generativa "ya está transformando el trabajo cognitivo. Aproximadamente el 8% de la fuerza laboral ocupa empleos altamente calificados e intensivos en conocimiento que podrían beneficiarse de la IA, mientras que cerca del 10% trabaja en ocupaciones cognitivas rutinarias cuyas tareas están más expuestas a la automatización".

"Una segunda ola de cambios podría afectar gradualmente el trabajo físico, a medida que disminuyan los costos de las tecnologías de automatización. Cerca de una cuarta parte de los trabajadores de la región desempeñan empleos manuales rutinarios que podrían verse afectados", agrega.