El dólar cae en Uruguay por el "efecto Brasil" tras el resultado de la primera vuelta de las elecciones

El dólar en Uruguay comenzó la semana con una caída de 0,62% y ayer se negoció en promedio en $ 40,092, siguiendo lo sucedido en Brasil —principal referencia cambiaria para Uruguay— donde la divisa cayó fuerte ayer. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,05 y $ 40,25 para finalizar en el mayor valor. Este cierre estuvo 0,27% por debajo del que se dio el viernes.

En lo que va del mes la moneda estadounidense baja 0,48%, aunque en 2026 aumenta 2,7%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 73 operaciones por un total de US$ 46,2 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 10 centésimos para la compra y 20 centésimos para la venta, y cerró en $ 39,05 y $ 41,45 respectivamente.

Foto: Pxhere.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar se desplomó ayer 4,55% tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones —donde Flavio Bolsonaro aventajó a Lula— y cerró en 4,9859 reales. En octubre, el dólar en Brasil retrocede 3,76%, mientras que en 2026 cae 9,39%.

En Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,25% y finalizó en 1.519,25 pesos argentinos. En el mes sube 0,11% y en el año 4,1%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió tres unidades ayer y cerró en 73 puntos básicos. En el mes, el riesgo país baja tres unidades y en 2026 sube siete puntos.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo del Banco Central.