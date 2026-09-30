El dólar tuvo una leve baja ayer y está prácticamente estable en setiembre, sobre los $ 40

El dólar en Uruguay bajó ayer 0,09% y se negoció en promedio en $ 40,237. El billete verde cotizó entre $ 40,20 y $ 40,27 y finalizó en $ 40,23. El valor de cierre cayó 0,12% respecto al anterior.

En lo que va de setiembre la divisa estadounidense está casi estable (baja mínimamente 0,02%) y en 2026 aumenta 3,06%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 60 operaciones por un monto total de US$ 30 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 5 centésimos y cerró en $ 39,05 para la compra y $ 41,45 para la venta.

El economista de EE.UU., Steve Hanke, asesora en la iniciativa. Foto: Canva.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,14% y cerró en 5,2204 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 0,75%, mientras que en el año 2026 retrocede 5,13%.

Por su parte, en Argentina el dólar oficial bajó mínimamente 0,03% y finalizó en 1.523,97 pesos argentinos. En el mes lleva un alza 0,96% y en el año 4,42%.

Una personas cuenta billetes de dólares. Foto: Archivo El País

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer dos unidades y cerró en 66 puntos básicos. Esto se dio junto a una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país sube cuatro unidades y en 2026 está estable.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo del Banco Central.