El dólar volvió a caer en Uruguay: qué pasó en el mercado local y cuál es la advertencia de Oddone por la Fed

El dólar empezó la semana a la baja con una caída de 0,29% y se negoció en promedio en $ 40,273. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,25 y $ 40,30 para finalizar en $ 40,28. El valor de cierre bajó 0,17% respecto al del viernes. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone descartó ayer que la suba de tasas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos complique el programa financiero de Uruguay en lo que resta del año.

En lo que va de setiembre el billete verde sube 0,07% y en 2026 aumenta 3,16%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 28 operaciones por US$ 14,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República el dólar quedó estable para la compra y bajó 10 centésimos para la venta, al finalizar en $ 39,10 y $ 41,50 respectivamente.

El economista de EE.UU., Steve Hanke, asesora en la iniciativa. Foto: Canva.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar ayer subió 0,27% y cerró en 5,2132 reales. En setiembre el dólar en Brasil lleva un alza de 0,61% y mientras que en 2026 retrocede 5,26%.

En Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,07% y finalizó en 1.524,5 pesos argentinos. En el mes sube 1% y en el año 4,46%.

La suba de la Fed, el riesgo país de Uruguay y más

El ministro Oddone fue consultado ayer tras un evento con la OCDE, sobre si la reciente suba de tasas de interés de la Fed (a 3,75%-4%) impacta en las emisiones de deuda de Uruguay para este año. “No, no”, dijo tajante.

Foto: Pxhere.

“Pero, hay que tener en cuenta que la suba de tasas constituye un escenario diferente al que hemos visto en los últimos 20 años. Nosotros teníamos adecuadamente internalizado que estamos en un escenario de tasas elevadas”, añadió.

“En principio desde la mirada del programa financiero no tiene ningún tipo de consecuencias de corto plazo. Eso no quiere decir que no estemos siguiéndolo con detenimiento”, afirmó Oddone.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer dos unidades y cerró en 64 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país sube dos unidades y en el 2026 cae dos puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,70%, casi en el objetivo del Banco Central (5,75%).