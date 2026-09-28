Maquinistas navales salieron al cruce de empresarios tras alerta por barcos parados y advirtieron por buques "tumberos"

El Centro de Maquinistas Navales (CMN) salió al cruce de las declaraciones de la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) en el marco del conflicto que mantienen por la falta de maquinistas en el sector pesquero.

"No alcanza con decir que faltan trabajadores”, señaló el CMN en un comunicado, en el que el sindicato también cuestionó las condiciones de la flota pesquera y calificó de "tumberas" las que presentan algunos barcos.

El gremio argumentó que “la flota pesquera industrial cuenta con 53 embarcaciones", por lo que "corresponde precisar si esa cifra refiere a puestos efectivos, relevos, vacantes o a una proyección de personal necesaria para toda la actividad” y agregó que, “el problema de la pesca no puede reducirse solamente a cuántos trabajadores faltan”.

“Desde el CMN advertimos sobre situaciones que en el ámbito marítimo se conocen como "tumberas": buques que presentan condiciones deficientes de habitabilidad, mantenimiento, seguridad o condiciones laborales que deben ser controladas y corregidas. No podemos preguntarnos solamente por qué faltan trabajadores; también tenemos que preguntarnos qué condiciones de trabajo les estamos ofreciendo”, dijo el sindicato.

Pesca. Foto: archivo

El presidente de la CIPU, Juan Riva-Zucchelli, había señalado a El País que debido a la falta de personal, dos barcos no pueden zarpar, lo que resulta en pérdidas de US$ 17.000 por día y agregó que se planteó una propuesta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para la creación de nuevos cursos de formación.

“Hablar de formación no puede limitarse a crear cursos. También hay que formar, embarcar y generar experiencia. Los estudiantes necesitan oportunidades concretas para realizar sus prácticas en el mar, cumplir con sus períodos de embarque y adquirir la experiencia necesaria”, respondió el CMN en su comunicado y agregó: “Si realmente existe una preocupación por la falta de personal, debemos preguntarnos también qué estamos haciendo hoy para formar a los maquinistas y trabajadores marítimos del futuro”.

Juan Maldonado, pescador de Arazatí. Foto: Leonardo Mainé.

Riva-Zucchelli había reconocido la falta de mantenimiento en la flota pesquera y señaló que es parte de las prioridades del sector para el próximo año. El sindicato también se refirió a las condiciones de la flota que se encuentran deterioradas y dijo: “La Renovación de la flota pesquera y el desarrollo de la reparación y construcción naval nacional han sido planteados por el propio movimiento sindical como parte de una política de desarrollo del sector”,

“Queremos barcos navegando, empresas funcionando y trabajadores trabajando, pero con seguridad, formación, mantenimiento, derechos laborales e igualdad de condiciones”, concluyó el CMN en el comunicado.