Pérdidas de US$ 17.000 diarios y acusaciones de "semiesclavitud": la tensión en la pesca escala al gobierno

Los roces entre la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU), la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU) y el Centro de Maquinistas Navales (CMN) llegaron al Ministerio de Defensa y a Prefectura Naval por las “irregularidades” denunciadas por parte del CMN sobre el trabajo de extranjeros en barcos de bandera nacional. “El sindicato está planteando un tema ideológico que no condice con la realidad”, dijo a El País el presidente de la CIPU, Juan Riva-Zucchelli y agregó que se estiman pérdidas de US$ 17.000 por día debido a que dos barcos no pueden zarpar por falta de maquinistas.

El CMN denunció que la normativa que permite brindar trabajo a extranjeros en el sector pesquero fue “desnaturalizada por su excesiva flexibilización administrativa y antirreglamentaria”, según indicó un documento presentado a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y a autoridades del Ministerio del Interior; Prefectura Naval; Ministerio de Defensa; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Ministerio de Educación y Cultura (MEC), al que accedió El País.

Las posturas continúan cruzadas y se espera una nueva reunión la próxima semana. Mientras el sindicato denuncia embarques “de personal extranjero sin las garantías, controles y procedimientos previstos” y una “competencia desleal”, según dijo el presidente del CMN, Facundo Montaña, el presidente de la CIPU sostuvo que “es todo mentira”.

Las denuncias

El CMN había denunciado la pérdida de puestos de trabajo ante el Parlamento, en julio, ya que considera que los permisos particulares para tripulantes y barcos extranjeros (weivers) otorgados por Prefectura Nacional Naval comprometen a estudiantes egresados de la Escuela Naval y Escuela Técnica Superior Marítima. El sindicato también denunció condiciones de “semiesclavitud” con salarios inferiores a los establecidos por laudo para trabajadores indonesios.

Riva-Zucchelli desmintió las “condiciones de semiesclavitud” del personal indonesio y sostuvo que la interpretación del sindicato se explica porque los trabajadores descansan dentro de los barcos. Según explicó, esto se da por normativa y está expreso en los contratos de trabajo.

Pesca. Foto: Rurales El País.

“Los requisitos de formación para personal nacional son más exigentes que para personal extranjero, de forma arbitraria a criterio de la Administración. Esto es sin perjuicio de la eventual existencia de convenio bilateral entre las partes, extremo no configurado con la República de Indonesia”, denunció el sindicato en el documento y agregó: “A lo anterior, se agrega todo tipo de incumplimientos laborales y previsionales de todo tipo”.

Por otra parte, el CMN realiza en su informe un análisis de la normativa vigente para la contratación de personal y advierte que el decreto sobre el convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el sector marítimo “No regula la situación de nacionales en barcos nacionales sino de cualquier persona en barcos nacionales”.

El CMN hizo referencia a la Ley de Migraciones en su informe y denunció que “situaciones de incumplimiento de la normativa citada podrían encuadrar en la noción de trata de personas sancionable penalmente”. “La vulnerabilidad y el modus operandi respecto a trabajadores no residentes se caracterizan por la captación mediante ofertas laborales fraudulentas”, agregó y las describió como un “mecanismo típico” para atraer personal.

Falta de personal

“Ya está pasando pero en un momento nos vamos a quedar sin gente”, dijo Riva-Zucchelli y agregó que esto se vuelve una problemática cada vez más compleja para afrontar los proyectos que tiene en agenda la CIPU y que están vinculados a la diversificación de la captura y el aumento de la flota.

El presidente de la CIPU insistió con la necesidad de permitir a los barcos navegar y según relató los dos barcos que se encuentran a la espera de maquinistas cuentan con 18 tripulantes que están perdiendo días de trabajo.

De acuerdo con lo que comentó Riva-Zucchelli, se estima que entre los dos barcos pierdan 15 toneladas de pescado por día mientras estén parados y agregó que la industria pesquera “no es como los frigoríficos” donde la faena “puede esperar en el campo”. Si bien el sector se encuentra transitando el final de la zafra, el presidente de la CIPU resaltó la necesidad de aprobar nuevos cursos para que estudiantes se puedan incorporar a la tripulación.

Según explicó, en la categoría patrones (los capitanes de los barcos) existen entre 60 y 70 personas en funciones, lo que consideró un número escaso. Mientras que en el resto de las categorías se necesitan unos 100 maquinistas y alrededor de 800 marineros para que los barcos funcionen con normalidad.

Extranjeros

“La Administración da por auténticos ciertos títulos extranjeros – de dudosa procedencia – al tiempo que no respeta los procedimientos de homologación previstos en el régimen vigente”, indicó el CMN en su informe y agregó: “El efecto inmediato de la omisión (de la normativa) de la autoridad es el desplazamiento del personal uruguayo debidamente titulado y habilitado”.

Juan Maldonado, pescador de Arazatí. Foto: Leonardo Mainé.

Aunque el trasfondo de la contratación de personal extranjero se explica por falta de maquinistas. Según sostuvo Riva-Zucchelli, la contratación de personal extranjero “se dio por necesidad de personal” y defendió que la contratación y las condiciones de trabajo a través de las que acceden a los barcos está “en regla”.

Según afirmó, de una tripulación total cercana a 800 personas en 15 barcos de altura –aquellos que navegan lejos de la costa– entre 15 y 25 indonesios conforman el personal.

“No existe una oposición a la contratación de personal extranjero cuando esta sea legalmente procedente”, defendió el CMN en su documento.

A su vez, agregó que “los trabajadores formados en Uruguay deben competir en igualdad de condiciones con quienes poseen títulos expedidos por otros países, sin que estos últimos accedan a los mismos cargos mediante procedimientos menos rigurosos”.