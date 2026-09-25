UTE relanza Plan Redondo: devuelve hasta $5.000 por electrodoméstico eficiente hasta marzo de 2027

La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) relanzó el Plan Redondo, su programa de descuentos en la factura eléctrica para clientes que compren electrodomésticos eficientes, con vigencia para adquisiciones realizadas entre el 1° de setiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

La iniciativa apunta a incentivar el recambio de equipos por opciones de menor consumo energético y alcanza tanto a clientes residenciales como del sector comercial y de servicios, según informó el ente en su sitio web.

El beneficio consiste en un descuento de $2.500, IVA incluido, que se aplica de forma directa en la factura de UTE asociada a la cuenta del cliente por cada equipo elegible.

En el caso de los termotanques con bomba de calor y los Sistemas de Alimentación de Vehículos Eléctricos (SAVE), la bonificación se duplica y llega a $5.000, también con IVA incluido. Cada cliente puede acceder al beneficio por un máximo de seis equipos, sin importar si combina distintos tipos de electrodomésticos dentro del plan.

Fachada del Palacio de la Luz, edificio sede de UTE. Foto: Estefania Leal/Archivo El País

¿Quiénes pueden acceder al plan y qué requisitos exige UTE?

Según lo establecido por UTE, pueden participar del programa todos los clientes residenciales y del sector comercial y servicios que tengan una potencia contratada menor o igual a 40 kW.

Para acceder al descuento, es necesario registrar el o los equipos adquiridos y presentar el comprobante fiscal electrónico de compra correspondiente. La bonificación se hace efectiva una vez que UTE registra ese comprobante en el sistema.

Un requisito clave es que los equipos deben estar instalados en el mismo servicio donde se solicita la bonificación, ya que UTE se reserva la posibilidad de realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de lo declarado por el cliente.

El registro de los equipos puede realizarse de tres formas:

A través del sitio web de UTE.

En cualquiera de las oficinas comerciales del país (con la opción de agendar turno en línea).

Mediante el servicio de WhatsApp al 098 193 000.

Qué electrodomésticos están incluidos en el Plan Redondo

La lista de equipos elegibles para el descuento incluye termotanques de 40 litros o más con clase de eficiencia energética A, termotanques con bomba de calor, y equipos de aire acondicionado con clase de eficiencia energética A tanto en calefacción como en refrigeración. También abarca secarropas de tambor, lavasecarropas y lavavajillas.

Estos, se suman a la nómina de los hornos eléctricos de empotrar o las cocinas totalmente eléctricas, y los anafes vitrocerámicos de inducción o resistivos con dos o más hornallas. Por último, los Sistemas SAVE, destinados a la alimentación de vehículos eléctricos, completan la lista de equipos bonificados por UTE.

No obstante, se aclara que no todos los equipos requieren el mismo nivel de certificación energética.

Factura de UTE junto a una calculadora. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

Según detalló UTE, los únicos electrodomésticos del plan que exigen etiquetado de eficiencia energética Clase A son los aires acondicionados y los termotanques convencionales. El resto de los productos incluidos en el programa, como lavavajillas, secarropas o anafes, no está sujeto a esa exigencia de etiquetado.

El organismo también indicó que la medida busca orientar la demanda hacia equipos de mayor porte y eficiencia dentro de cada rubro.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.