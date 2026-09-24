El dólar en Uruguay continúa en modo "planchado" y el interbancario apenas se sostiene en el "piso" de $ 40

El dólar en Uruguay volvió a quedar prácticamente estable ayer (tuvo una mínima baja de 0,01%) y se negoció en promedio en $ 40,049. En la jornada el billete verde cotizó entre $ 39,99 y $ 40,15 para finalizar en $ 40,12. El valor de cierre subió 0,2% respecto al del martes.

En lo que va de setiembre la moneda estadounidense retrocede 0,47%, mientras que en 2026 aumenta 2,58%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 56 operaciones por US$ 32,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 10 centésimos y cerró en $ 38,95 para la compra y $ 41,35 para la venta.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar subió ayer 0,49% y cerró en 5,1414 reales. En setiembre el dólar en Brasil baja 0,78% y en 2026 retrocede 6,56%.

En Argentina, el dólar oficial se incrementó ayer 0,13% y finalizó en 1.516 pesos argentinos. En el mes sube 0,43% y en el año aumenta 3,88%.

Riesgo país y tasa de interés

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, ayer bajó dos unidades y cerró en 57 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país cae cinco unidades y en 2026 retrocede nueve puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo del Banco Central (5,75%).