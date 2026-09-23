El plan del gobierno para financiar proyectos innovadores de Mipymes con garantías y rebaja de tarifas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE); la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y Uruguay Innova presentaron el nuevo instrumento del Sistema Nacional de Garantías (SiGa) enfocado en la innovación. El objetivo de la herramienta es facilitar el acceso al financiamiento bancario para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) dedicadas a proyectos de este tipo.

El subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, recordó los comienzos del programa SiGa en 2008 y resaltó el efecto de sus resultados. “Demostró la importancia que tuvo en general pero en particular en épocas críticas”, dijo en relación a la pandemia y agregó: “La institucionalidad que se fue creando a lo largo de los años permitió a las políticas públicas tener la capacidad de dar respuestas y atender a las necesidades de los distintos sectores productivos”.

En ese sentido, Vallcorba destacó el trabajo en conjunto con los organismos y destacó el protagonismo de proyectos de innovación como herramientas clave para apuntalar el crecimiento de la economía. “Además de las dificultades de las Mipymes tienen para acceder al financiamiento, los proyectos de innovación tienen una dificultad adicional y la disponibilidad de una garantía va a jugar un papel clave”, sostuvo.

Martín Vallcorba. Foto: Leonardo Mainé.

Por su parte, el presidente de ANII, Álvaro Brunini, sostuvo que los proyectos que se presenten podrán tratarse de nuevos procesos, productos o servicios. “Las Mipymes que innovan tienen mayores riesgos porque no es clara la certidumbre sobre los resultados que van a tener, por lo cual son analizados a mayor detalle por el sistema financiero”, dijo Brunini y agregó que se trata de un plan piloto que será evaluado para luego ampliarlo.

El presidente de ANII señaló que con el certificado de innovación que reciban las empresas, el sistema financiero podrá reducir sus riesgos. “Estamos apostando a que el sector privado o la banca pública den financiamiento a las empresas porque solamente con presupuestos públicos no alcanza”

Las empresas que podrán presentarse deben tener una antigüedad mínima de tres años de operación y quienes sean seleccionadas podrán acceder a condiciones preferenciales como la reducción del 50% en la comisión de uso de la garantía SiGa y una cobertura de hasta el 70% del monto del crédito solicitado. El monto máximo de garantía podrá ser hasta 1,2 millones de Unidades Indexadas ($ 7,977 millones) y con un plazo máximo de 72 meses.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas, MEF. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

Por otra parte, el presidente de ANDE, Juan Ignacio Dorrego, sostuvo que, “adecuar tecnológicamente al sistema productivo en nuestro país es una urgencia” y agregó que innovar e internacionalizarse son dos grandes desafíos para el país. Dorrego destacó la liquidez que caracteriza al sistema financiero uruguayo con un crédito empresarial privado que representa el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, mientras que en la región la cifra se duplica. “Eso habla de la necesidad de fomentar que el empresariado tenga más incentivos para iniciar procesos innovadores”, dijo.

La coordinadora de Uruguay Innova, Sara Goldberg, resaltó la necesidad de coordinar entre empresas para fomentar el desarrollo productivo. “(El instrumento) trata de buscar un nuevo tipo de financiamiento para proyectos innovadores que hasta hoy no estaba disponible”, dijo y agregó que a muchas empresas les cuesta acceder al sistema financiero tradicional.