El dólar en Uruguay testea el "piso" de los $ 40, al tiempo que hay fuerte avidez por deuda en moneda local

El dólar en Uruguay cotizó prácticamente estable ayer (con una mínima baja de 0,03%) y se negoció en promedio en $ 40,052 y hubo fuerte avidez por deuda en moneda local. Este valor es el mínimo en tres meses (el 22 de junio pasado cotizaba en $ 39,908) y la divisa testea el “piso” de los $ 40. En la jornada, el billete verde osciló entre $ 40,03 y $ 40,10 para finalizar en $ 40,04. El valor de cierre bajó mínimamente, 0,05%, respecto al del lunes.

En lo que va de setiembre la moneda estadounidense retrocede 0,48%, mientras que en 2026 aumenta 2,59%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 30 operaciones por US$ 15,3 millones.

Al público en las pizarras del Banco República el dólar quedó estable ayer y cerró en $ 38,85 para la compra y $ 41,25 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar subió 0,09% ayer y finalizó en 5,1161 reales. En setiembre el dólar en Brasil baja 1,26% y en 2026 retrocede 7,02%.

El economista de EE.UU., Steve Hanke, asesora en la iniciativa. Foto: Canva.

En Argentina, el dólar oficial no presentó variaciones respecto a la jornada previa y cerró en 1.514 pesos argentinos. En el mes sube 0,3% y en el año 3,74%.

Deuda en moneda local, riesgo país de Uruguay y tasa de referencia

El gobierno amplio ayer su Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP, ajustan según el Índice Medio de Salarios Nominales) con vencimiento en enero de 2037. El monto licitado fue de 1.700 millones de UP (US$ 77 millones) y la demanda de los inversores fue más del doble: 3.586 millones de UP (US$ 162 millones). El monto adjudicado fue de 2.141 millones de UP (US$ 97 millones) con un rendimiento de 1,86% anual.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó una unidad ayer y cerró en 59 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes el riesgo país cae tres unidades y en el año retrocede siete puntos básicos.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,71%, casi en el objetivo del Banco Central (5,75%).