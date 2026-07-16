El dólar sube en Uruguay durante julio de 2026 y acumula un aumento de 2,91% en lo que va del año

En la jornada de ayer, con una leve suba de 0,06%, el dólar se negoció en promedio en $ 40,177. Durante julio la moneda estadounidense viene subiendo 1,15% mientras que en 2026 subió 2,91%.

El dólar cotizó entre $ 40,15 y $ 40,2 y finalmente cerró en el mayor valor. Con este cierre varía apenas un 0,02% en relación al anterior.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 55 transacciones por un valor total de US$ 33,50 millones.

Al público en las pizarras del Banco República del Uruguay el dólar se mantiene estable tanto a la compra como para la venta y cierra en $ 39,00 y $ 41,40 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar baja apenas 0,03% y cierra en 5,0727 reales. En el mes de julio, el dólar en Brasil viene bajando 2,01%, mientras que en 2026 retrocede 7,81%.

Billetes de dólares estadounidenses. Foto: Canva.

En Argentina, la última cotización del dólar oficial fue de 1.475,44 pesos argentinos, con apenas una variación de 0,05% con respecto al cierre anterior. En julio baja 0,44% y en 2026 viene subiendo 1,10%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP cerró en 55 puntos básicos, tres unidades más (45,8%) que el cierre anterior. Acompaña esta variación una cotización estable en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país sube cuatro unidades (7,8%), mientras que en 2026 retrocede 11 puntos básicos (-16,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) nuevamente cierra en 5,75%, igualando al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay.