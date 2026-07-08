El dólar en Uruguay vuelve a caer en el mercado cambiario: ¿a cuánto cerró la cotización?

El dólar baja por segunda jornada consecutiva, aunque en esta oportunidad un mínimo de 0,02%. La moneda norteamericana se negoció en promedio en $ 40,190. En lo que va del mes de julio la moneda sube 0,18% mientras que en 2026 lo hace por 2,94%.

El dólar cotizó entre $ 40,15 y $ 40,23 para cerrar finalmente en $ 40,17. Este cierre baja 0,07% con respecto al anterior.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 19 transacciones por un valor total de US$ 10,50 millones.

Al público en las pizarras del Banco República del Uruguay el dólar se mantiene estable tanto a la compra como para la venta y, al igual que en la jornada de ayer, cierra en $ 39,00 y $ 41,40 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda estadounidense baja 0,41% y cierra en 5,1458 reales. En el mes, el dólar en Brasil baja 0,59%, mientras que en 2026 retrocede 6,48%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial subió 0,13% y cotizó a 1.491,55 pesos argentinos. En julio sube 0,64% y en el año 2,20%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP bajó tres unidades (-5,5%) y cerró en 52 puntos básicos. Esta variación se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes de julio, el riesgo país sube una unidad y en 2026 retrocede 14 puntos básicos (-21,2%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) cerró en 5,40%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).

El Gobierno Central emitió su nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en junio de 2030. El monto licitado fue de 275 millones de UI (US$ 45,2 millones). Finalmente, el monto adjudicado duplicó al licitado, 550 millones de UI (US$ 40,2 millones) con un rendimiento de 2,29%.