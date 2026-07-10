El dólar en Uruguay vuelve a caer en la semana: ¿a cuánto cerró la cotización de la moneda estadounidense?

El dólar volvió a caer en la semana, con una variación negativa de 0,21%. El dólar se negoció en promedio en $ 40,219. En lo que va del mes de julio la moneda sube 0,26% mientras que en 2026 viene subiendo 3,02%.

La moneda estadounidense cotizó entre $ 40,19 y $ 40,25 para finalmente cerrar en $ 40,20. Este cierre varía -0,27% con respecto al anterior.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 29 transacciones por un valor total de US$ 15,00 millones.

Billetes de dólares estadounidenses. Foto: Canva.

Al público en las pizarras del Banco República del Uruguay, el dólar baja 10 centésimos tanto a la compra como para la venta y cierra en $ 39,00 y $ 41,40 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda estadounidense baja 0,43% y cierra en 5,1329 reales. En el mes, el dólar en Brasil viene bajando 0,84%, mientras que en 2026 retrocede 6,72%.

En Argentina, la última cotización del dólar oficial fue de 1.490,90 pesos argentinos, apenas un 0,04% por debajo del cierre anterior. En julio sube 0,60% y en 2026 sube 2,16%. El dólar blue cerró en 1.510 pesos argentinos.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP escaló hasta los 54 puntos básicos, dos unidades más (3,8%) que el cierre anterior. Acompaña esta variación una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes de julio, el riesgo país sube tres unidades (5,9%), mientras que en 2026 retrocede 12 puntos básicos (-18,2%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) cerró en 5,75%, igualando al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay.