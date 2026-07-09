Tras dos días de caídas, el dólar subió en Uruguay, ¿a cuánto cerró la moneda estadounidense?

En la jornada de ayer, y a diferencia de los últimos dos días, el dólar promedio subió 0,28% y se negoció en promedio en $ 40,303. En lo que va de julio la moneda sube 0,47% mientras que en 2026 viene subiendo 3,23%.

El dólar cotizó entre $ 40,25 y $ 40,33 y finalmente cerró en $ 40,31. Este cierre varía 0,35% con respecto al anterior.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 60 transacciones por un valor total de US$ 30,00 millones.

Al público en las pizarras del Banco República del Uruguay el dólar sube 10 centésimos tanto a la compra como para la venta y cierra en $ 39,10 y $ 41,50 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, la moneda estadounidense subió 0,18% y cerró en 5,1552 reales. En el mes de julio, el dólar en Brasil viene bajando 0,41%, mientras que en 2026 retrocede 6,31%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial se mantuvo casi estable con una variación de apenas -0,04% y cerró en 1.490,90 pesos argentinos. En julio sube 0,60% y en 2026 sube 2,16%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP se mantuvo en 52 puntos básicos. Esta variación se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes de julio, el riesgo país sube una unidad (2,0%), mientras que en 2026 retrocede 14 puntos básicos (-21,2%).

La última cotización de la tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue de 5,40%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (5,75%).