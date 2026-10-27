El dólar en Uruguay sintió el "efecto Brasil" y empezó la semana al alza luego de tres jornadas "planchado"
Esta vez comenzó la semana al alza en Uruguay por el salto de la moneda estadounidense en Brasil tras el resultado electoral. En el mercado local, subió 0,34% y cotizó a $ 40,214.
En el comienzo de la semana, el dólar en Uruguay tuvo un “efecto Brasil” y subió 0,34% (luego de tres jornadas consecutivas “planchado” y se negoció en promedio en $ 40,214. El “efecto Brasil” fue el salto que tuvo ayer la moneda estadounidense en ese país tras la -inesperada por los mercados- victoria de Luiz Inácio Lula Da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante Flávio Bolsonaro.
En la jornada a nivel local, el billete verde cotizó entre $ 40,10 y $ 40,40 para finalizar en $ 40,18. Esto marca un incremento de 0,45% con respecto al cierre del viernes.
En octubre, el dólar baja 0,18%, mientras que en 2026 aumenta 3%.
A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 99 operaciones por un valor total de US$ 56 millones.
Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 25 centésimos para la compra y 15 centésimos para la venta, y cerró en $ 39 y $41,40 respectivamente.
En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar saltó ayer 9,19% (por el mencionado impacto del resultado electoral) y cerró en 5,5007 reales. En octubre, el dólar en Brasil aumenta 6,17%, mientras que en 2026 permanece prácticamente estable (con una mínima baja de 0,03%).
En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,8% y finalizó en 1.540,48 pesos argentinos. En el mes sube 1,51% y en el año aumenta 5,55%.
A nivel global, el índice dólar —que compara a la moneda estadounidense frente a una canasta de otras seis divisas de relevancia— subió ayer 0,07% y cotizó en 101,87 puntos.
Esta semana además, la Reserva Federal (Fed) deberá tomar una decisión sobre su tasa de interés de referencia (“el precio del dinero”).
Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia
El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer tres unidades y cerró en 77 puntos básicos. En octubre, el riesgo país se incrementa una unidad y en 2026 sube 11 puntos básicos.
En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó ayer en 6,01%, en el objetivo fijado por el Banco Central (6%).
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