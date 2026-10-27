El dólar en Uruguay sintió el "efecto Brasil" y empezó la semana al alza luego de tres jornadas "planchado"

En el comienzo de la semana, el dólar en Uruguay tuvo un “efecto Brasil” y subió 0,34% (luego de tres jornadas consecutivas “planchado” y se negoció en promedio en $ 40,214. El “efecto Brasil” fue el salto que tuvo ayer la moneda estadounidense en ese país tras la -inesperada por los mercados- victoria de Luiz Inácio Lula Da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante Flávio Bolsonaro.

En la jornada a nivel local, el billete verde cotizó entre $ 40,10 y $ 40,40 para finalizar en $ 40,18. Esto marca un incremento de 0,45% con respecto al cierre del viernes.

En octubre, el dólar baja 0,18%, mientras que en 2026 aumenta 3%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 99 operaciones por un valor total de US$ 56 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 25 centésimos para la compra y 15 centésimos para la venta, y cerró en $ 39 y $41,40 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar saltó ayer 9,19% (por el mencionado impacto del resultado electoral) y cerró en 5,5007 reales. En octubre, el dólar en Brasil aumenta 6,17%, mientras que en 2026 permanece prácticamente estable (con una mínima baja de 0,03%).

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,8% y finalizó en 1.540,48 pesos argentinos. En el mes sube 1,51% y en el año aumenta 5,55%.

A nivel global, el índice dólar —que compara a la moneda estadounidense frente a una canasta de otras seis divisas de relevancia— subió ayer 0,07% y cotizó en 101,87 puntos.

Foto: Pxhere.

Esta semana además, la Reserva Federal (Fed) deberá tomar una decisión sobre su tasa de interés de referencia (“el precio del dinero”).

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer tres unidades y cerró en 77 puntos básicos. En octubre, el riesgo país se incrementa una unidad y en 2026 sube 11 puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó ayer en 6,01%, en el objetivo fijado por el Banco Central (6%).