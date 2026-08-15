El dólar cotizó estable en Uruguay a $ 40,33: cómo cerró la semana y cuál es su avance en 2026

El dólar en Uruguay cotizó estable ayer (con una mínima suba de 0,01%) y se negoció en promedio en $ 40,331. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,30 y $ 40,36 para finalizar en $ 40,33, estable también respecto al cierre del jueves.

En la semana la moneda estadounidense aumentó 0,21% "punta a punta" (al comparar el valor de ayer con respecto al del viernes anterior). La semana anterior había bajado 0,07%.

En el mes el dólar sube 0,14% mientras que en lo que va de 2026 aumenta 3,3%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), esta semana se hicieron un total de 231 operaciones por un valor de US$ 147 millones, mientras que ayer se operaron US$ 19,7 millones en 38 transacciones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer bajó 5 centésimos para la compra y subió otros 5 centésimos para la venta, cerrando en $ 39,10 y $ 41,60 respectivamente. Durante la semana ambas cotizaciones subieron 10 centésimos "punta a punta".

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,73% y cerró en 5,2236 reales. En agosto, el dólar en Brasil se incrementa 2,88%, aunque en 2026 retrocede 5,07%.

Ilustración fotográfica de billetes de pesos argentinos y dólares estadounidenses en Buenos Aires. Foto: AFP

En Argentina, el dólar oficial cerró ayer en 1.488,70 pesos argentinos, un 0,21% por debajo del jueves. En el mes el dólar en Argentina sube apenas 0,02% y en el año aumenta 2,01%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP bajó ayer una unidad y cerró en 62 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro de Estados Unidos). En la semana, el riesgo país subió dos unidades, mientras que en el mes lleva un alza de cuatro enteros y en lo que va de 2026 retrocede cuatro puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 5,75%, igualando el objetivo del Banco Central.

