El dólar en Uruguay cae en la semana, siguiendo a Brasil, aunque se sostiene en torno a los $ 40

El dólar en Uruguay cotizó prácticamente estable ayer, con una baja mínima de 0,06%, y se negoció en promedio en $ 40,184. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 40,17 y $ 40,20 para finalizar en $ 40,19. El valor de cierre bajó 0,07% respecto al del jueves.

En la semana, la moneda estadounidense cayó 0,39% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes anterior). Es la segunda semana seguida a la baja. De los cinco días de operativa, en tres el billete verde cayó. En lo que va de octubre el dólar baja 0,25%, aunque en 2026 aumenta 2,93%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se realizaron un total de 233 operaciones por US$ 132 millones, mientras que ayer se operaron US$ 15,5 millones en 31 transacciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer bajó 10 centésimos para la compra y subió otros 10 centésimos para la venta, cerrando en $ 38,90 y $ 41,50 respectivamente. En la semana, la divisa estadounidense al pública bajó 25 centésimos para la compra y 15 centésimos para la venta, “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,44% y cerró en 4,9892 reales. En octubre, el dólar en Brasil cae 3,7%, mientras que en 2026 retrocede 9,33%.

Foto: Pxhere.

En Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,17% y finalizó en 1.515,88 pesos argentinos. En el mes cae 0,11%, aunque en el año aumenta 3,87%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer tres unidades y cerró en 67 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país baja nueve unidades, y en 2026 sube un punto básico.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio de la semana en 5,75% que era hasta el jueves el objetivo del Banco Central. Desde ayer el nuevo objetivo es 6%.