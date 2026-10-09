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El País Negocios Finanzas

Mercados: el dólar cerró en $ 40,22 en Uruguay y el riesgo país subió 3 puntos básicos

El billete verde se negoció en promedio en $40,210 y cerró la jornada en $40,22. El valor de cierre se ubicó un 0,15% por encima del cierre anterior.

09/10/2026, 03:05
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Billetes de dólares estadounidenses.
Dólares. Foto: Canva.

El dólar en Uruguay subió 0,15% ayer y se negoció en promedio en $40,210. El billete verde osciló entre $40,20 y $40,23 para cerrar finalmente en $40,22. Este valor de cierre se ubicó un 0,15% por encima del cierre anterior.

El dólar en Uruguay queda estable y el mercado espera por una suba de la tasa de interés del Banco Central

En lo que va del mes la moneda estadounidense bajó un 0,19% aunque en el año aumentó 2,99%.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la jornada de ayer se hicieron 35 operaciones por U$S 17,5 millones.

Billetes de dólares.
Billetes de dólares.
Foto: Canva.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió 5 centésimos y cerró en $39,00 para la compra y $41,40 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,36% y cerró en 5,0113 reales. En lo que va de octubre cayó 3,27% y en 2026 retrocedió 8,93%.

Dolares
Una personas cuenta billetes de dólares.
Foto: Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial bajó 0,15% y cerró en 1.518,44 pesos argentinos. En el mes aumentó 0,06% y en el año 4,04%.

Riesgo país y tasa de interés

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP subió 3 puntos básicos (4,5%). Esta suba se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En octubre bajó seis puntos (-7,9%) y en el año, el UBI subió cuatro puntos básicos (6,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó por el Banco Central (BCU) ayer en 6%.

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