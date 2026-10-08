"Hay una actitud que intenta bloquear transformaciones": Vallcorba respondió a las críticas al proyecto de competitividad

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, salió al cruce de las críticas que ha recibido el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida y dijo que el artículo 140 que habilita un segundo importador "es clave y central" en la estrategia del gobierno para abaratar el costo de vida.

"Lo que no parece muy consistente es que nos quejemos de que Uruguay es caro y que cuando se pone arriba de la mesa una política pública que tiene un fin concreto y apunta específicamente a generar condiciones para abaratar el costo de vida, empecemos a dudar por efectos secundarios", dijo Vallcorba este jueves, al participar de la firma del acuerdo por el nuevo Régimen de Incentivo a la Conectividad Aérea Internacional entre el Ministerio de Turismo (Mintur) y Aeropuertos Uruguay.

El subsecretario del MEF hizo referencia al artículo 140 del proyecto de ley de Competitividad que recibió críticas por parte del empresariado y la oposición. El artículo 140 prevé la simplificación de registro de importadores subsiguientes. Esta medida establece un procedimiento para que cualquier empresa pueda registrar e importar un producto que ya fue previamente registrado y evaluado ante las autoridades competentes por un primer importador.

Foto: Leonardo Maine.

Vallcorba lo calificó como un artículo "clave y central" en la estrategia del gobierno. "Esto lo que nos va a permitir es que productos como la pasta de dientes, artículos de limpieza y productos alimenticios que Uruguay hoy ya importa y que tenemos un diferencial de precios muy grande del otro lado de la frontera, en la medida que aumentemos la competencia, que no quede en un único importador exclusivo", dijo.

El subsecretario de la cartera se manifestó "radicalmente en contra" del planteo que presentó la Cámara de Industrias (CIU) al Parlamento para "desglosar o encajonar" el artículo 140. En cambio, Vallcorba señaló que el MEF está dispuesto a discutir alternativas y analizar "oportunidades de mejora".

Sector productivo

Por otra parte, Vallcorba se refirió al reclamo del movimiento Un Solo Uruguay respecto a las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien manifestó que el sector privado tiene la necesidad de "mover la aguja" para que el país crezca. "El problema del crecimiento de Uruguay no puede recaer únicamente sobre quienes producen", señaló el colectivo conformado por productores agropecuarios.

Gabriel Oddone Foto: Ignacio Sánchez.

"Muchas veces lo que hay es una actitud que intenta bloquear transformaciones en defensa de intereses corporativos que son legítimos y frente a eso es lo que de alguna manera está planteado; la necesidad de no atarse al statu quo, de generar condiciones para poder impulsar transformaciones que permitan, por ejemplo, que haya más competencia", defendió Vallcorba.

El jerarca también hizo referencia al costo del gasoil, un reclamo permanente del sector rural y pidió "reconocer la contribución que el Estado está haciendo en este momento" al fijar los precios de los combustibles sin seguir de forma estricta lo que marca el Precio de Paridad de Importación (PPI), lo que ha permitido "amortiguar" el aumento de precio del petróleo crudo a nivel internacional.

"Si hoy aplicáramos la regla que se aprobó en la Ley de Urgente Consideración del gobierno pasado, el precio del gasoil debería ser casi un 30% mayor al que tenemos hoy, entonces esa es una contribución de las políticas públicas para permitirle al sector privado que trabaje, invierta, asuma riesgo y de esa manera, contribuya a que la economía pueda crecer", dijo Vallcorba.