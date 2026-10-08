El reclamo de los productores a Gabriel Oddone: "No necesitamos que nos digan que debemos trabajar más"

El movimiento Un Solo Uruguay remitió una carta abierta al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en el que expresó su "profunda preocupación y desacuerdo" con las recientes declaraciones sobre el papel de los empresarios y la necesidad de que estos "muevan la aguja" para que el país crezca. "El problema del crecimiento de Uruguay no puede recaer únicamente sobre quienes producen", señaló el colectivo conformado por productores agropecuarios.

"La pelota está del otro lado de la cancha", manifestó Oddone este martes en un evento organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) en el que habló sobre las nuevas regulaciones que tiene en agenda el gobierno. "Si no queremos jugar ese partido, es un derecho absolutamente legítimo, pero no digamos después que el país no crece y que es caro”, indicó.

Tras estas declaraciones, el movimiento Un Solo Uruguay salió al cruce de Oddone y emitió un comunicado en el que señaló: "Los productores uruguayos no necesitamos que nos digan que debemos trabajar más. Hace décadas que lo hacemos, invertimos, asumimos riesgos y competimos en los mercados internacionales".

Además, el movimiento puso el foco en los costos del país. "Debemos vender a precios internacionales mientras afrontamos costos nacionales que, en la mayoría de los casos, superan ampliamente a los de nuestros competidores", criticaron.

El ministro Oddone defiende a Ancap. Leonardo Mainé, El País.

En el comunicado dirigido a Oddone, el colectivo dijo: "Esto no es una confrontación, sino un llamado a la racionalidad. El Estado debe hacer su parte: reducir el costo de su funcionamiento, eliminar regulaciones inútiles y burocracia innecesaria, y alcanzar un gasto público eficiente. Sin esas condiciones mínimas, no seremos competitivos".

Por otro lado, el movimiento se refirió al bajo crecimiento de la economía y señaló que para crecer "es imprescindible" preguntarse cuánto cuesta producir en Uruguay y por qué. "Debemos revisar con rigor la burocracia innecesaria, las regulaciones excesivas, el costo laboral, las tarifas, el costo financiero y, sobre todo, el tamaño y el costo de funcionamiento del Estado", señaló el comunicado.

El productor de Progreso, Canelones, Atilio Quercini, cosechando tomates "antiguos" Foto: Darwin Borrelli.

En ese sentido, Un Solo Uruguay sostuvo que el productor agropecuario no tiene incidencia en los costos locales ni determina el precio internacional de otros insumos como fertilizantes, combustibles, fletes o la maquinaria y, "sin embargo, debe absorber todos esos costos en un país donde producir, transportar, contratar, invertir y cumplir con las exigencias del Estado resulta extraordinariamente oneroso".

"Cuando los números no cierran, ningún discurso puede sustituir la realidad económica", sentenció el colectivo.

El movimiento de productores defendió su rol como "el principal generador de divisas del país" y planteó similitudes con el sector pesquero. "El Estado no puede exigir que estos motores aceleren mientras les sigue cargando más peso", expresó y agregó: "La verdadera discusión, señor Ministro, es otra: qué necesita Uruguay para generar trabajo, producción, inversión y competitividad. Eso no se logra pidiendo al empresario que trabaje más", concluyó.