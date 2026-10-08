Brasil continúa "barato" para los uruguayos en casi todos los rubros, con brechas de precio que llegan a 158% y 493%

La diferencia de precios entre Uruguay y Brasil en la frontera norte sigue siendo marcada. ¿En qué productos hay más diferencia de precios en la frontera? Al igual que lo hace con Argentina, el Observatorio Económico de la Universidad Católica (UCU) Campus Salto comenzó a relevar la brecha de precios con Brasil. En este caso mediante el Indicador de Precios de Frontera (IPF) Artigas (Uruguay) - Quaraí (Brasil), el cual evidencia que en setiembre 2026 Brasil estuvo "barato" para los uruguayos en un nivel similar al de los meses previos.

Para elaborar el IPF, se releva el precio de 57 artículos en grandes superficies y tiendas de referencia. Se toma el precio comprador contado pagado en efectivo incluyendo impuestos que se recolectan directamente de las góndolas y por entrevista directa a los informantes en los lugares de venta seleccionados. Al igual que en la medición en Argentina se replican y adaptan las ponderaciones utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el cálculo del Índice de Precios del Consumo.

Además, las referencias de tipo de cambio son la cotización del dólar y del real promedio mensual publicado por el Banco Central (BCU).

En la medición de setiembre divulgada por la UCU "el indicador muestra que, considerando el conjunto de bienes seleccionados, y sus ponderaciones en el gasto de consumo de los hogares, es decir el patrón de gasto observado, adquirir la canasta en Artigas está 55,5% más cara que en Quaraí", señaló el informe de la UCU.

Vale destacar que en el informe de junio 2026 adquirir la canasta en Artigas era 55,1% más caro que en Quaraí, lo que muestra que hay estabilidad en la brecha de la canasta.

Sin embargo, comparado a agosto del año pasado, la brecha de precios se redujo, ya que allí la diferencia de precios era de 66,4%.

Las diferencias de precio entre Uruguay y Brasil por rubro

En Alimentos y Bebidas no alcohólicas, se releva el precio de 29 productos convirtiéndola en la que mayor influencia adquiere en el IPF Brasil, con un peso relativo en la canasta de 49%.

En este rubro, la brecha de precios subió levemente a 59%, ya que en la medición de junio la misma se encontraba en 57%.

“En el relevamiento realizado en el mes de setiembre únicamente el yogurt muestra un precio promedio menor en Artigas que en Quaraí”, indicó el informe.

En la división hay nueve productos donde la diferencia es de entre 50% y 100% (entre ellos polvo de hornear, jamón cocido

leche entera larga vida en caja, yerba mate y agua de mesa en supermercados).

Otros siete productos tienen diferencias de más de 100% y hasta 200% (chorizo, huevos de gallina, caldo en cubos, café soluble instantáneo y mayonesa, entre otros).

Además, otros dos productos tienen una diferencia mayor a 200% (postres en polvo con 258% de brecha y la sal, el producto con mayor brecha de precios: 493%).

Por su parte, en Bebidas alcohólicas y cigarrillos se da una brecha de 105% en setiembre (era de 109% en junio pasado).

“En esta división, se observan diferencias significativas de precios, siendo la menor de 40% para el vino, 108% para los cigarrillos y 159% para la cerveza”, señaló la UCU.

Foto: Pickpik.

En Prendas de vestir y Calzado, la brecha es de las más reducidas: 35% (era de 22% en junio pasado).

“Esta división se compone de textiles y de calzado deportivo de marcas líderes, importadas en el caso de Uruguay, y de industria nacional en el caso de Brasil”, explicó el informe.

La mayor diferencia de precios se da en remera, polera, buzos de niños, donde Artigas es 66% más caro que Quaraí, seguido de jean de hombres con 61% de diferencia. Luego aparece jeans de mujeres (59%), calzado deportivo de niños (45%) y calzado deportivo de hombres (3%).

El calzado deportivo de mujeres es 9% más barato en Artigas que en Quaraí.

En tanto, en Productos del hogar "continúa observándose una reducción en la brecha de precios en esta división que vuelve a caer y se ubica en 61%" (era 94% en junio pasado y 101% en marzo pasado), indicó el informe

“En esta división se observa una gran dispersión en las brechas de precios, siendo menor la diferencia en los textiles (41%) y mayor en los productos de limpieza (123% en el detergente), pilas (62%) y lámparas eléctricas (157%)”, explicó el reporte.

En la división Transporte y Combustibles, el informe señala que “a raíz del mayor beneficio aplicado a las naftas, la diferencia de precios se reduce" de 22% en junio a 10% en setiembre.

Pistero cargando nafta super a automovil en estacion de servicio Ancap en Melo, nota sobre precio de los combustibles, ND 20250409, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

"Para el litro de nafta Súper considerando la reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi) la diferencia es de 7%. Sin esta consideración, la diferencia de precios ascendería a 58%. Por otra parte, el gasoíl continúa con precios más altos en Artigas, con una brecha más reducida de 17%. En tanto para las cubiertas la brecha de precios se mantiene relativamente estable en 47%", agregó.

En comidas fuera del hogar, Artigas es 39% más caro que Quaraí (en junio la diferencia era de 38%).

"Las diferencias de precios para adquirir comidas fuera del hogar en restaurantes, es de 7% para las hamburguesas mientras que para refrescos y agua mineral es de 51% y 127%", expresó el informe.

Por último, en Bienes y servicios diversos la diferencia de precios sigue ampliándose y es de 118%, la mayor del índice (era de 95% en junio y de 74% en marzo).

“Las diferencias de precios continúan altas para algunos artículos, alcanzando 158% para el papel higiénico, 130% para el shampoo, 129% para el jabón de tocador, 98% es la brecha en la pasta dental y 86% en el desodorante”, de acuerdo al reporte.