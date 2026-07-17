Brasil sigue “barato” para los uruguayos en casi todos los rubros: esta es la diferencia de precios con el país vecino

La diferencia de precios entre Uruguay y Brasil en la frontera norte sigue siendo marcada y persistente, aunque el vecino está menos "barato", según el Indicador de Precios Relativos Fronterizos (IPF) Artigas (Uruguay) - Quaraí (Brasil), elaborado por el Observatorio Económico de la Universidad Católica (UCU) Campus Salto.

Para elaborar el IPF, se releva el precio de 57 artículos en grandes superficies y tiendas de referencia. Se toma el precio comprador contado pagado en efectivo incluyendo impuestos que se recolectan directamente de las góndolas y por entrevista directa a los informantes en los lugares de venta seleccionados. Se replican y adaptan las ponderaciones utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el cálculo del Índice de Precios del Consumo.

Además, las referencias de tipo de cambio son la cotización del dólar y del real promedio mensual publicado por el Banco Central (BCU).

En la medición de junio, el indicador reveló que “adquirir la canasta en Artigas está 55% más cara que en Quaraí".

Esto supone una mínima suba en relación a la medición anterior de la UCU en marzo de 2026, cuando la diferencia entre ambas ciudades para adquirir la canasta básica era de 54%. En la comparación interanual la medición bajó, ya que en junio del año pasado la brecha de precios era de 67%.

Diferencias por categorías

En Alimentos y Bebidas no alcohólicas, se relevó el precio de 29 productos convirtiéndola en la que mayor influencia adquiere en el IPF Brasil, con un peso relativo en la canasta de 49%. Solo tres productos fueron más baratos en Uruguay que en Brasil: yogurt, manteca y aceite de girasol.

En este rubro, la brecha de precios disminuyó a 57%, ya que en la medición de marzo la misma se encontraba en 59,4%, mientras que en la medición de junio del año pasado la brecha era de 76,74%.

A excepción de esos tres, todos los productos son más caros en Uruguay que en Brasil. Los de menor diferencia de precios fueron: carne picada (+7%), papas fritas con o sin sal para copetín (+21%), pescado enlatado (+33%), pulpa de tomate (+36%), azúcar (+37%) y refrescos (42%).

Mujer compra pan envasado en el supermercado. Foto: Freepik.

Hay 14 productos donde la diferencia es de entre 50% y 100%, entre ellos: arroz, caldo en cubos, leche entera larga vida en caja, polvo de hornear, agua de mesa en supermercados, harina de trigo, yerba mate, fideos, arvejas enlatadas, jamón cocido, queso rallado, pan blanco envasado en rebanadas, lentejones y galletitas dulces.

También hay ocho productos que tienen diferencias de entre 100% y hasta 200%: chorizo, mayonesa, huevos de gallina, postres en polvo, café soluble instantáneo, mientras que la sal es el único producto que llega a una diferencia de 307%.

Por otro lado, en Bebidas alcohólicas y Cigarrillos, la brecha de precios llega a 109%, cuando en la medición de marzo fue de 116%, mientras que en junio del año pasado fue de 114%.

Cerveza en supermercados y cigarrillos con filtro fueron los productos con mayor diferencia de precios (142% y 134%, respectivamente), mientras que el vino tuvo una brecha de precios del 20%.

En Prendas de vestir y Calzado, la brecha se ubicó en 22%, una leve suba en comparación con el registro de marzo cuando la medición anterior fue de 20%. No obstante, desde la UCU indicaron que la brecha "continúa baja en términos históricos".

En esta división los jeans de hombres fueron el artículo con mayor diferencia de precios (+104%); seguido por remera, polera, buzos de niños (+58%); calzado deportivo de niños (+34%); y calzados deportivos de hombres y mujeres (+8% y +6%, respectivamente).

Solo los jeans de mujeres fueron los que tuvieron un precio más barato en Uruguay que en Brasil (-57%).

Mujer eligiendo ropa.

En Productos del hogar, la brecha de precios cayó a 94%, mientras que en marzo había sido de 101% y en junio el año pasado de 120%.

En esta división se observó una gran dispersión en las brechas de precios, siendo menor la diferencia en toallas (+24%), sábanas y fundas (+40%); pilas y baterías para uso general (44%); y mayor la diferencia en precios en los productos de limpieza (+86% en jabones de limpieza en polvo y en barra, suavizante), detergente (+145%) y tubos fluorescentes, lámparas eléctricas (+220%), siempre más caro Artigas.

En la división Transporte y combustibles, el informe indicó que Artigas se encareció y que la brecha volvió a valores altos del 22%. En marzo de este año la brecha había sido de 4% y en junio del año pasado de 18%.

"A raíz de las modificaciones en el precio de los combustibles y los beneficios aplicados a las naftas, la diferencia de precios se amplía. Para el litro de nafta súper considerando la reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi) la diferencia es de 20%". Sin esa consideración, la diferencia de precios ascendería a 66%.

Una gota de gasolina cae de la boquilla de un surtidor. Foto: AFP

Por otra parte, el informe señaló que el gasoil volvió "a mostrar precios más altos en Artigas, siendo la diferencia de 27%. En tanto, para las cubiertas la brecha de precios se incrementó a 48%".

En Comidas fuera del hogar, Artigas es más caro que Quaraí (38%), aunque la brecha cae en comparación a marzo de 2026 (41%) y frente a junio del año pasado (43%).

Las diferencias de precios para adquirir comidas fuera del hogar en restaurantes, fue de 6% para las hamburguesas, mientras que para refrescos y agua mineral fue de 50% y 126%, respectivamente, destacó el reporte.

Por último, en Bienes y Servicios diversos, la diferencia de precios se amplió a 95%, mientras que en marzo la última medición había sido de 74% y en junio de 2025 de 97%.

En este caso y como es usual, la diferencia de precios continuó alta para algunos artículos, alcanzando a 177% en la pasta dental, 115% el papel higiénico, 109% el shampoo, 35% el jabón de tocador y 54% el desodorante.

