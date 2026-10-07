Oddone llamó al sector privado a "mover la aguja", sino "no digamos después que el país no crece y que es caro”

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone hizo un llamado al sector privado para apuntalar el crecimiento económico y advirtió que para avanzar hay aspectos que "incomodan", como varios que están incluidos en el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida y que atacan a las "rentas monopólicas" que usufructúan algunos. Ahora, "si no queremos jugar ese partido, es un derecho absolutamente legítimo, pero no digamos después que el país no crece y que es caro”, afirmó.

Esto lo manejó ante empresarios en el evento “¿Qué define el futuro económico del país?” organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) que se desarrolló en la sede de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

“La autocompasión es un gran problema, pero la baja autoestima también lo es”, planteó el ministro.

En ese sentido, dijo que uno de los focos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es generar una agenda pro-crecimiento para facilitar la actividad privada.

Dentro de esa agenda marcó la apertura al mundo y la integración económica, lo que impulsará mayor inversión privada, aumento de la productividad y de los puestos de trabajo de calidad. En ese sentido, dijo que hay que acelerar la concreción de acuerdos, como el ingreso de Uruguay al del Transpacífico (lo que a su juicio “saca de la zona de confort” a muchos agentes economicos).

También habló de apegarse a estándares internacionales (en esa línea va el acercamiento y el debate de si Uruguay debe solicitar ser miembro de la OCDE), otro capítulo que es la atracción de inversiones y a su vez resaltó el aspecto de financiamiento y mercado de valores.

Respecto a esto último, señaló que se debe aumentar el crédito (es del 30% del Producto Interno Bruto en Uruguay, mientras que otros países alcanza al 50%) y se debe desarrollar el mercado bursátil mediante la unificación de las bolsas (de Valores de Montevideo, Electrónica de Valores y UFEX) y la creación de una Caja de Valores privada (a la que se cedería la custodia de los activos que hoy realiza el Banco Central).

El ministro Oddone defiende a Ancap. Leonardo Mainé, El País.

Un aspecto que también es clave está vinculado a los costos de energía y logística, que el gobierno se propone atacar en los próximos meses. Respecto al puerto de Montevideo, Oddone dijo que el gobierno está repensando cómo potenciar su actividad para que reciba más barcos y se refirió a la propuesta de una segunda terminal de contenedores por parte de Neltume Ports (actuales accionistas de Montecon que opera con contenedores en los muelles públicos).

"Hay un contrato que tiene firmado el Estado con la terminal de contenedores (de Katoen Natie), y eso tiene una naturaleza jurídica que tiene que ser evaluada. Ahora tenemos una iniciativa privada de un tercero y lo que el gobierno está haciendo es evaluar la factibilidad jurídica de que esa iniciativa tenga lugar y cuando tengamos una respuesta se dará a conocer", dijo el ministro luego de la actividad en rueda de prensa.

Otro punto de la agenda pro-crecimiento es el de inversión, competitividad, costo de vida e innovación, que buena parte está contenido en el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida. Esa iniciativa contiene “capítulos que incomodan” dijo Oddone y ejemplificó con el hecho de que se busca terminar con el importador exclusivo en determinados rubros, en las finanzas abiertas donde las fintechs pueden competir mejor con el sector financiero tradicional, entre otros.

La actual normativa de registros sanitarios y fitosanitarios impide en los hechos que en varios rubros haya un segundo importador que compita lo que "genera condiciones monopólicas", planteó Oddone.

“Tenemos sectores, actividades, empresas afectadas, porque hoy disfrutan una renta monopólica. Por lo tanto, es legítimo que entiendan y encuentren argumentos para sostener que esto es una idea que puede generar afectación en su rentabilidad”, agregó.

“Lo que no es consistente es decir: ‘Somos caros, bajame el costo de vida’. Y cuando tenés una iniciativa al respecto decís ‘está bien,pero por acá no, empezá por allá'”, cuestionó Oddone en referencia a las críticas de industriales y otros a ese aspecto del proyecto de ley.

“Si queremos jugar en primera división, tenemos que avanzar hacia donde el mundo va, con regulaciones que favorecen la convivencia, que impiden los monopolios y que faciliten la generación de competencias, como con las finanzas abiertas. Si no queremos jugar ese partido, es un derecho absolutamente legítimo, pero no digamos después que el país no crece y que es caro”, afirmó.

Defensa de la refinería y la posibilidad de cambiar el fideicomiso del gasoil

Oddone defendió la refinería de Ancap y dijo que en un escenario internacional de gran incertidumbre y aumento de los precios del petróleo, “ es más clara” la conveniencia de tenerla.

“Esa discusión (de que sería mejor importar combustibles y cerrarla) se ha acabado. El mundo ahora es distinto. Y gracias a la refinación en Uruguay, se puede absorber parte del traslado del aumento del precio del petróleo al de los combustibles en el plano doméstico”, fundamentó.

Por otro lado, planteó que a nivel del gobierno se discute si es coveniente mantener el esquema actual de fideicomiso del boleto vinculado al gasoil o hay que hacerlo sobre la nafta. “El subsidio al boleto hoy tiene en la fijación del gasoil su principal componente”, dijo el ministro en referencia a que ese combustibe tiene un sobreprecio de $ 3 por litro que se destina a un fideicomiso para subsidiar el precio del boleto del transporte colectivo.

"Es un debate que el sector transportista y la actividad industrial ha planteado hace mucho tiempo desplazarlo por lo menos parcialmente hacia que el subsidio esté asentado en las naftas, y es una discusión oportuna que hemos estado intercambiando con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, también atendiendo planteos que son del sector productivo, pero que en ningún caso hay una decisión tomada, simplemente lo que estamos haciendo es evaluar la situación”, agregó.

Gabriel Oddone (MEF), Janet Rea Mansilla (CAF) y Enrique Iglesias (exBID). Leonardo Mainé, El País.

La actividad y los desafíos del escenario internacional

El MEF proyectaba un crecimiento del PIB de 2,6% para este año en la ley de Prespuesto, que redujo a 1,6% en la Rendición de Cuentas y así la mantiene , a pesar de las adversidades del entorno internacional y de las opiniones más cautas de economistas privados.

Oddone destacó que, incluso con un bajo crecimiento económico, este gobierno no alteró la meta fiscal (hizo ajustes para cumplirla), ni pasó el tope del endeudamiento.

Sin embargo, insistió en que “hay que llegar a un crecimiento del PIB del 2,5% para mantener el modelo de convivencia, y eso está en manos de privados”, en referencia a que la función del gobierno es generar las condiciones para que el sector privado actúe. “La pelota está del otro lado de la cancha”, porque "son los privados quienes deben mover la aguja”, lanzó.

El ministro reconoció que el MEF “no está satisfecho”, porque si bien la gestión de las finanzas públicas “se mantiene en orden”, se necesitan recursos para disminuir la pobreza y para la primera infancia, entre otras prioridades.

En otro orden, Oddone enumeró las amenazas externas, como la elevada incertidumbre mundial y la volatilidad financiera, el riesgo de recesión en EE.UU., y la guerra en Medio Oriente (que afecta el abastecimiento mundial y precios del petróleo). Destacó al fenómeno de El Niño y las lluvias copiosas que se pronostican para Uruguay. Comentó que el sector privado del agro contrata pocos seguros, “porque hay escaso acceso a los mismos, pero también porque los agricultores se respaldan en las políticas del Estado que rescatan”.

Consultado posteriormente por El País sobre el impacto de la suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), Oddone respondió que esa decisión hace que los rendimientos de colocaciones seguras se vuelven más atractivas y, por lo tanto, un conjunto de proyectos que podrían ser viables con tasas de interés menores, no lo sean.

"Efectivamente, esa suba una restricción que el país tiene, pero afortunadamente, Uruguay tiene el menor riesgo país de la región. Es probablemente el más preparado para enfrentar un escenario de aumento de tasas, para su gestión fiscal y para poder seguir siendo atractivo en términos de inversiones", agregó.