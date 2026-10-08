El dólar en Uruguay queda estable y el mercado espera por una suba de la tasa de interés del Banco Central

El dólar en Uruguay tuvo ayer una baja mínima de 0,04% y se negoció en promedio en $ 40,15. El billete verde cotizó entre $ 40,12 y $ 40,20 y finalizó en $ 40,16, apenas 0,02% por encima del cierre del martes. En tanto, hoy el Banco Central debe resolver su tasa de interés de referencia.

En lo que va de octubre la moneda estadounidense baja 0,34% y en 2026 aumenta 2,84%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 49 operaciones por un valor total de US$ 25,5 millones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar cerró estable ayer en $ 38,95 para la compra y $ 41,35 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,48% y cerró en 5,0035 reales. En el mes, el dólar en Brasil baja 3,62%, mientras que en 2026 retrocede 9,25%.

Por su parte, en Argentina el dólar oficial cotizó prácticamente estable ayer (con un alza mínima de 0,03%) y finalizó en 1.520,71 pesos argentinos. En el mes sube 0,21% y en el año 4,20%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP bajó ayer una unidad y cerró en 67 puntos básicos. Esto se dio con una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país baja nueve unidades y en 2026 sube una unidad (1,5%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo del Banco Central.

Personas caminan cerca de la sede del Banco Central del Uruguay. Foto: archivo El País

Hoy se reunirá el Comité de Política Monetaria del BCU y el mercado espera que suba la tasa de referencia.