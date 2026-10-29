Lustemberg anunció que Salud Pública fijó mamografías gratuitas para mujeres de entre 40 y 74 años

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció este jueves que firmó una ordenanza que establece que las mujeres de entre 40 a 74 años tendrán acceso a una mamografía gratuita.

La jerarca concurrió a la inauguración de un nuevo Centro de Prevención y Diagnóstico de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Las Piedras, Canelones. Allí, detalló en una rueda de prensa que las mujeres de entre 40 y 50 años "tienen acceso a la mamografía anual gratuita y sin costo". Además, indicó que para aquellas mujeres que tengan entre 50 y 74 años también será gratuita, pero cada dos años.

"Es un anuncio importante, este centro que está instalado en Las Piedras es un lugar donde la gente entra y consulta, se pueden hacer tests rápidos para consultar" distintas enfermedades, destacó Lustemberg.

Según destacó ASSE a través de una publicación en redes sociales, el centro en la ciudad canaria permite ampliar el acceso a estudios diagnósticos, así como "fortalecer la atención en salud para unos 80.000 usuarios". Agregaron que el establecimiento brinda estudios sobre mamografías, ecografías, colposcopías, biopsias, entre otros tests.

Práctica de mamografía para análisis posterior.

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Mueren 700 mujeres por año en Uruguay

De acuerdo con una publicación de 2024 del MSP, el 78% de los casos de cáncer de mama se diagnostica en mujeres mayores de 50 años, mientras que el 17 % se presenta en mujeres de entre 40 y 49 años. Las menores de 40 representan alrededor del 5% de los casos. Más del 50% de las pacientes son diagnosticadas en estadios iniciales (I y II), y menos del 9 % en etapas metastásicas o diseminadas. Es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, dando cuenta de más de 700 muertes anuales.

Un tema muy importante: ¿cómo hacerse el autoexamen mamario? Frente al espejo, con los brazos relajados y luego levantados. Recomiendan observar si hay cambios en la forma, el tamaño o la simetría de las mamas. También prestar atención a hundimientos, retracciones de la piel, enrojecimiento o alteraciones en los pezones.

Con las yemas de los dedos, se debe recorrer toda la mama y la zona de las axilas mediante movimientos circulares o de arriba hacia abajo. La idea es identificar la aparición de bultos o zonas diferentes a las habituales.

Al realizarlo acostada, se aconseja repetir la palpación de cada mama con el brazo del mismo lado detrás de la cabeza. En mujeres que menstrúan, se recomienda hacerlo algunos días después de terminado el período, cuando las mamas están menos sensibles.

El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama se conmemora cada 19 de octubre para concientizar sobre la importancia de la detección precoz y la prevención.