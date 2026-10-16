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El País Negocios Finanzas

Mercados financieros: el dólar en Uruguay cae y se acerca al "piso" de los $ 40, ¿qué pasó en la región?

En Uruguay a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se operaron US$ 48 millones en un total de 92 transacciones.

Melissa Hernández
16/10/2026, 03:00
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Billetes de dólares.
Billetes de dólares.
Foto: Canva.

El dólar en Uruguay cayó ayer 0,25% y se negoció en promedio en $ 40,135. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 40,10 y $ 40,15 para finalizar en $40,12, con una baja de 0,15% respecto al cierre del miércoles.

A cuánto va a cerrar el dólar este año y el próximo, qué pasa con la inflación y la economía uruguaya, según analistas

En el mes la moneda estadounidense baja 0,37% y en el año, aumenta 2,8%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se operaron US$ 48 millones en un total de 92 transacciones.

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Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 10 centésimos y cerró en $ 38,90 para la compra y $ 41,30 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,16% y cerró en 5,0521 reales. En el mes de octubre cae 2,49% y durante 2026 retrocede 8,18%.

En Argentina, el dólar oficial bajó mínimamente ayer 0,04% y finalizó en 1.513,93 pesos argentinos. En octubre cae 0,24% y durante 2026 aumenta 3,74%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió una unidad ayer y cerró en 69 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En octubre el riesgo país baja siete unidades y en lo que va del año sube tres puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí por préstamos a un día) se operó ayer en 5,75%, por debajo del objetivo fijado por el Banco Central (6,0%).

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