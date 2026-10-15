A cuánto va a cerrar el dólar este año y el próximo, qué pasa con la inflación y la economía uruguaya, según analistas

Los analistas mantuvieron las proyecciones de crecimiento de la economía uruguaya para este año, al tiempo que elevaron las estimaciones de inflación para 2026. Por otro lado, prácticamente dejaron sin cambios sus previsiones sobre a cuánto va a estar el dólar a fin de este año, de 2027 y de 2028, según la Encuesta de Expectativas Económicas y la Encuesta de Expectativas de Inflación del Banco Central ( BCU ) correspondientes a octubre en las que respondieron economistas, bancos, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP.

Respecto al Producto Interno Bruto (PIB), los analistas consultados mantuvieron en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) las previsiones de crecimiento para este año en 1% (mismo guarismo que en setiembre, estimaban 1,2% en agosto y 1,3% en julio). Las proyecciones van de 0,50% a 1,3%.

La nueva estimación del gobierno incluida en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas es que la economía uruguaya crezca 1,6% este año.

En tanto, para 2027 la expansión proyectada por los analistas en mediana es de 1,65% (en setiembre y en agosto preveían 1,7%, mientras estimaban 1,6% en julio). Aquí las respuestas van entre 1,5% y 2,6%.

La estimación del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encabezado por Gabriel Oddone es de un crecimiento del PIB de 2,1% para 2027.

El ministro Oddone defiende a Ancap. Leonardo Mainé, El País.

Para 2028 los analistas en mediana estiman que el PIB crecerá 1,8% (misma proyección que en setiembre, preveían 1,90% en agosto y 1,92% en julio). En este caso, el que estimó menos prevé 1,30% de expansión y el que proyectó más prevé 2,20%.

La proyección del MEF es de una expansión del Producto de 2,4% para ese año.

Elevan estimación de inflación para este año

Los economistas, consultoras, bancos y AFAP, elevaron sus proyecciones de suba de precios para 2026 al estimar 4,87% en mediana (en setiembre y en agosto preveían 4,70% y en julio 4,77%), con respuestas que van de 4,40% como mínimo a 5,40% como máximo. Es decir, la inflación estaría fuera de la meta del Banco Central de 4,5% (aunque dentro del rango de tolerancia de 1,5 puntos por encima y por debajo).

En tanto, para el año próximo los analistas creen que la inflación cerrará en 4,56% (siempre en mediana), casi el mismo guarismo que estimaban en setiembre y agosto (4,55%), mientras en julio preveían que lo haría en 4,6%. Las respuestas van entre 3,9% y 4,89%.

A su vez, para los siguientes 24 meses (a setiembre de 2028), los encuestados prevén en mediana que la suba de precios sea de 4,54%, prácticamente sin cambios respecto a las mediciones anteriores (en setiembre preveían 4,55%, en agosto proyectaban 4,50% y en julio estimaban 4,51%). Las proyecciones van de 4,10% a 4,89%.

La medición a 24 meses es de particular importancia para el BCU, ya que es la que toma a la hora de calibrar la tasa de interés de referencia, que actualmente está en 6%.

De hecho, en la encuesta, el BCU destacó que “todas las respuestas continúan dentro del rango de referencia para el horizonte de política. Aproximadamente el 46% de los analistas se encuentran entre el valor mínimo (4.2%) y el 4.5%, siendo el máximo de 4.9%".

Banco Central del Uruguay Foto: Archivo El País

Por su parte, los operadores financieros también aumentaron sus expectativas de inflación para este año de 4,75% en mediana en setiembre a 4,90% en octubre (con respuestas entre 4,65% y 5,25%), según la Encuesta de Expectativas de Inflación del Mercado Financiero.

Para 2027 los operadores financieros tampoco prevén que la suba de precios alcance la meta del BCU, con una estimación en mediana de 4,6% (con respuestas que van de 4,2% a 5,85%).

En tanto, para los siguientes 24 meses los operadores financieros proyectan en mediana una inflación de 4,55% (con respuestas entre 4,3% y 5,6%).

¿A cuánto estará el dólar a fin de año?

Respecto al valor del dólar para fin de este año, bancos, economistas, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP prevén que, en mediana, cerrará 2026 en $ 40,50 (mismo guarismo que en setiembre, mientras que en agosto creían que finalizaría en $ $ 40,60 y en julio que terminaría en 40,80). La estimación mínima es que el billete verde cotice a $ 39,95 a fin de año y la máxima es que esté a $ 40,80.

De esa forma, los analistas prevén que la moneda estadounidense suba 0,66% de acá a fin de año (ayer se negoció en promedio en $ 40,236 a nivel interbancario).

En tanto, para fines de 2027, los analistas estiman que el billete verde cotizará en $ 41,30 (en mediana), cuando hace un mes proyectaban que estuviera a $ 41,40, en agosto a $ 41,63 y en julio a $ 41,85). Las respuestas van de $ 40,05 a $ 43.

Para el cierre de 2028, el dólar cotizaría a $ 42,20, según la proyección en mediana de los analistas. En setiembre creían que estaría a $ 42,30, en agosto a $ 42,53 y en julio a $ 42,73. Las respuestas van desde $ 40,89 a $ 45,50 como máximo.

Este mes participaron en las encuestas: AEE, Aldo Lema (Vixion Consultores), AIC Economía, Balanz, BBVA, Bengochea Inversiones, Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado, BTG Pactual, Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Cámara de Industrias, CPA Ferrere, Exante, Gletir, Grant Thornton, Instituto de Economía, Integración AFAP, Banco Itaú, KPMG, Nobilis, Puente, PwC, República AFAP, Banco Santander y Scotiabank.

El mercado de cambios en Uruguay y la región

En tanto, ayer el dólar en Uruguay subió mínimamente 0,09% y se negoció en promedio en $ 40,236. En la jornada cotizó entre $ 40,18 y $ 40,26 para finalizar en el mínimo, estable respecto al cierre del martes.

En el mes la moneda estadounidense baja 0,12% y en 2026 aumenta 3,06%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se operaron US$ 42 millones en 83 operaciones realizadas.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar cerró estable ayer en $ 39 para la compra y $ 41,40 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,69% y cerró en 5,0441 reales. En el mes baja 2,64% y durante 2026 el dólar en Brasil retrocede 8,33%.

El dólar oficial en Argentina bajó ayer mínimamente 0,08% y finalizó en 1.514,57 pesos argentinos. En octubre baja 0,19% y durante 2026 aumenta 3,78%.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, cerró estable ayer en 68 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En octubre, el riesgo país baja ocho unidades y en lo que va del año sube dos puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, por debajo del objetivo del Banco Central (6%).