"Estamos perdiendo abiertamente con Brasil”: empresarios de Rivera presentaron un paquete de medidas al MEF

La Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR) presentó ante el Parlamento y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un proyecto de ley con medidas destinadas a mejorar la competitividad de las empresas fronterizas con Brasil. La iniciativa contempla rebajas impositivas, modificaciones en los aportes patronales, cambios en las condiciones laborales e incentivos para reactivar la construcción en el departamento.

El presidente de ACIR, Gustavo Laclau, dijo a El País que la gremial mantuvo dos reuniones, una con la Comisión Especial de Frontera con Brasil de la Cámara de Diputados y otra con el asesor de Política Comercial del MEF, Juan Labraga, y la coordinadora de Instrumentos de Política Comercial, Valeria Brito.

Durante el encuentro con el MEF evaluaron los resultados de las medidas que el gobierno había implementado previamente para las zonas fronterizas. Según Laclau, el descuento del Imesi a los combustibles permitió incrementar la recaudación aproximadamente un 30%, mientras que los beneficios de IVA para productos de la canasta básica generaron un aumento del 35% en las ventas medidas en supermercados.

En contrapartida, sostuvo que la reducción del 75% en los aportes patronales jubilatorios al Banco de Previsión Social (BPS) tuvo resultados parciales ya que en lugar de generar nuevos puestos de trabajo, contribuyó principalmente a formalizar empleos existentes.

“Tenemos productos que no se venden y una recaudación cero”, advirtió al defender una ampliación de los beneficios fiscales para reducir la diferencia de precios con Brasil y recuperar consumidores.

Entre las propuestas, ACIR planteó duplicar el límite de facturación anual de las pequeñas empresas, de 305.000 a 610.000 unidades indexadas (aproximadamente $ 45.800 a $ 91.600), estableciendo un impuesto único del 3% sobre sus ventas mensuales. También propone eliminar la tasa mínima del IVA y reducir a la mitad la tasa básica para los productos comercializados por las empresas comprendidas en el régimen especial.

En materia laboral, la iniciativa plantea eliminar los aportes patronales jubilatorios para Industria y Comercio, establecer un aporte personal del 10% y crear un Consejo de Salarios específico para las empresas de zonas fronterizas. Además, propone flexibilizar la distribución de la jornada laboral mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores.

La preocupación por la construcción

Uno de los puntos centrales del planteo está relacionado con la pérdida de inversiones inmobiliarias frente a Santana do Livramento. Según Laclau, actualmente existen numerosos edificios proyectados para los próximos cinco años en la ciudad brasileña, financiados en aproximadamente un 80% con capitales uruguayos.

Santana do Livramento. Foto: Cámara Inmobiliaria de Rivera.

“Estamos perdiendo abiertamente con Brasil”, afirmó el empresario, quien lamentó que Rivera no esté logrando captar esos desarrollos.

Para revertir esta situación, ACIR propone reducir el Aporte Unificado de la Construcción del 71,8% a 40,9%, simplificar las reformas de viviendas y establecer una ventanilla única que permita aprobar proyectos de vivienda promovida en un máximo de 60 días.

También plantea eliminar los topes de precios de las viviendas promovidas, ampliar a 15 años las exoneraciones impositivas sobre sus alquileres y crear líneas de crédito hipotecario que permitan financiar hasta el 95% del valor de la primera vivienda.

Vivienda promovida Estefania Leal/Archivo El Pais

“La construcción es un punto muy importante y tal vez uno de los más difíciles de llevar a cabo”, reconoció Laclau. En ese sentido, advirtió que será necesario negociar con el gobierno, los sindicatos y los empresarios. “Todas las partes van a tener que ceder en algo para ser, de alguna forma, competitivos”, sostuvo.

El documento también incluye mejorar el régimen tax free para turistas y establecer un observatorio que permita monitorear las diferencias de precios y salarios entre ambos países.