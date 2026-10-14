¿Comenzaste tu negocio este año o el pasado? La DGI advierte por inconsistencias impositivas y cómo actuar

La Dirección General Impositiva (DGI) comenzó a enviar comunicaciones a empresas que iniciaron actividades a partir del 1º de enero de 2025 y en las que se identificaron inconsistencias en la presentación de la declaración jurada o en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los años 2025 y 2026, según anunció el organismo en su página web.

Pago de impuestos ante la Dirección General Impositiva (DGI). Foto: Archivo El País.

Según explicó, estas acciones tempranas buscan facilitar la regularización y evitar la acumulación de deudas difíciles de afrontar.

El IVA es un impuesto que paga el consumidor final al adquirir bienes o servicios, que las empresas deben liquidarlo y luego verterlo al Estado conforme a la normativa vigente.

La DGI indicó que los contribuyentes comprendidos recibirán un mensaje en la “Bandeja de Comunicaciones” de su página web (servicios en línea, colocando usuario, contraseña o identidad digital), en el que se les informará sobre la situación detectada y las acciones que deberán realizar, en caso de corresponder. Estas pueden incluir la presentación de la declaración jurada, su reliquidación si ya fue presentada y el pago de las diferencias de impuesto.

Como en otras acciones de la DGI, quienes lo requieran contarán con el acompañamiento de un Ejecutivo de Atención Personalizada (EAP), en la forma indicada en la comunicación.

“El objetivo es informar de manera temprana sobre las inconsistencias detectadas en contribuyentes que recién comienzan su actividad, para facilitar la regularización oportuna de su situación y evitar la acumulación de adeudos y sanciones, así como la necesidad de realizar trámites posteriores más costosos o enfrentar otras instancias de control que, en última instancia, podrían derivar en fiscalizaciones”, señaló.

Persona haciendo su declaración de impuestos. Foto: Freepik.

Los contribuyentes con ejercicio cerrado en 2025 disponen en servicios en línea del formulario anual 2.178 con datos precargados.

La información de los Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) de ventas está disponible en el Portal de e-factura, ingreso con usuario, en el menú Factura Electrónica/Producción/Consultas/Envíos CFE/CFC. La de los CFE de compras se consulta en Servicios en línea, en e-factura/Consulta de CFE recibidos.