DGI anunció que desplegó inspectores en todo el país para controlar el cumplimiento fiscal de contribuyentes

La Dirección General Impositiva (DGI) emitió un comunicado este miércoles 7 de octubre para confirmar que desplegó inspectores en todo el país para realizar acciones de gestión de cumplimiento, poniendo la mira en subvaluación de ventas, el uso indebido de regímenes para pequeños contribuyentes y controles aleatorios de inscripción y facturación.

Según el organismo estatal, esta medida para garantizar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes comenzó a fines de setiembre. Las acciones se determinan a través del análisis de riesgo de quienes hacen aportes, basándose en la información con la que cuenta la DGI, que busca abordar "situaciones con mayor riesgo de incumplimiento".

DGI pone el foco en la subvaluación de ventas

En esta ocasión, la atención de la entidad fiscal del Uruguay se concentra principalmente en aquellos contribuyentes cuyas actividades están orientadas, en gran medida, a consumidores finales y que, de acuerdo con el análisis de riesgo, presentan una elevada probabilidad de declarar ventas por debajo de los valores reales, ya sea mediante la declaración de montos inferiores a los efectivamente obtenidos o a través de la omisión de parte de sus operaciones.

La DGI también busca detectar situaciones en las que se haga un uso inadecuado de los regímenes destinados a pequeños contribuyentes. En particular, se busca identificar aquellos casos en los que el nivel de actividad evidencia que determinados comercios registran ventas que exceden los límites establecidos para permanecer bajo dichos regímenes, obteniendo de este modo un tratamiento tributario más favorable al que efectivamente les corresponde.

Inspección de la DGI. Pablo Nogueira

A su vez, a través de esta iniciativa, el Estado también está realizando controles aleatorios de inscripción y facturación en todo el territorio uruguayo.

Qué acciones puede tomar la DGI según el nivel de riesgo de incumplimiento

El organismo detalló que "la intensidad y el alcance de las acciones se definen en función del nivel de riesgo identificado en cada caso". En ese contexto, la DGI puede enviar comunicaciones preventivas y alertas como también intimar a los contribuyentes que incumplan sus obligaciones fiscales a corregir los desvíos detectados. Además, no se descartan actuaciones de fiscalización para las situaciones de mayor riesgo.

Fachada del edificio de la DGI. Estefania Leal/Archivo El Pais

Los contribuyentes pueden identificar a los inspectores de la DGI por su carné institucional. La dependencia estatal además abrió la línea telefónica (2) 1344 6671 para atender consultas acerca de la identidad de los mismos.