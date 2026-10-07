Préstamos de BPS para jubilados y pensionistas: quiénes pueden renovarlos de manera anticipada durante octubre

El Banco de Previsión Social (BPS) habilitó durante el mes de octubre de 2026 la renovación anticipada de préstamos para jubilados y pensionistas en Uruguay, un beneficio que puede percibir un grupo de pasivos en el país.

El período para renovar los créditos de manera adelantada comenzó el pasado 1° de octubre y se extenderá hasta el sábado 31 del mismo mes, según confirmó la entidad estatal en su página web.

Qué pasivos pueden acceder a la renovación anticipada de préstamos en octubre 2026

Las personas que pueden renovar sus préstamos anticipadamente son aquellas que al menos hayan cumplido con el pago de la primera cuota del préstamo que tienen vigente.

Para renovar, se debe realizar la cancelación del préstamo anterior para después iniciar uno nuevo. BPS informó que el saldo pendiente del préstamo inicial se suma al siguiente, teniendo en cuenta las nuevas condiciones acordadas.

Este trámite se puede realizar una vez al año, según el organismo público.

Mujer adulta mayor frente al edificio de BPS. Foto: Estefanía Leal

Cómo tramitar la renovación anticipada de un préstamo para jubilados y pensionistas

Para llevar adelante el trámite, se debe acceder al servicio en línea " Gestionar mis préstamos ", que BPS ofrece a través de su página web. Los únicos usuarios que estarán habilitados al ingresar al trámite son aquellos que actualmente pueden solicitar préstamos a través de ese medio.

Las personas interesadas deberán contar con un usuario personal BPS para realizar la gestión. Además, es clave tener en cuenta que, como requisito específico, deben haber pasado siete días desde la creación de una cuenta o del reseteo de la contraseña. Para solicitar un usuario personal de BPS, ingresar a través de este enlace.

La iniciativa de BPS es parte de varias medidas implementadas por el gobierno para mejorar las condiciones de financiamiento y de acceso a un crédito. La medida también intenta contribuir a mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionistas que, por diversas razones, necesiten contar con un préstamo.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Este beneficio es parte de las numerosas prestaciones de BPS para jubilados y pensionistas. Para observar la lista entera de prestaciones que el BPS ofrece a la población, hacer clic aquí.