BCU: advertencia por riesgo cambiario "alcanza a quienes ya mantengan cuentas en moneda extranjera"

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó un informe analizando la situación de dolarización que rige en Uruguay y detalló las estrategias que emplea para "profundizar el desarrollo de la intermediación financiera en moneda nacional". Una de las medidas implementadas por la institución consiste en notificar a las personas que tengan sus ahorros en dólares o en otras monedas extranjeras acerca del riesgo de tipo de cambio al que se pueden enfrentar.

En el documento "Uruguay: Profundización financiera en moneda nacional", el organismo financiero no solo analizó la evolución de la dolarización, sino también fundamentó su estrategia para profundizar el uso de la moneda nacional en el ahorro, el crédito y la inversión.

Advertencia del BCU a ahorristas en dólares por riesgo de tipo de cambio

De acuerdo con el Banco Central, la normativa implementada el 1º de octubre obliga a las instituciones habilitadas para recibir depósitos que ofrezcan la apertura de cuentas en moneda extranjera a "proporcionar al depositante, al momento de la apertura, información específica sobre la exposición cambiaria asociada a esa decisión".

"La advertencia explicita que, aunque el valor del depósito en moneda extranjera no cambie, su equivalente en pesos uruguayos podría sufrir variaciones como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias", señaló el BCU. No obstante, aclara que la medida no equivale a un asesoramiento financiero o una recomendación de inversión.

En cambio, establece que la iniciativa tiene el propósito de "aumentar la visibilidad de esta información en el momento de la decisión". De acuerdo con la regulación, la advertencia debe estar en un documento independiente de las condiciones generales y particulares de un contrato. También debe presentarse "de manera destacada" y tiene que haber una acreditación de la recepción del cliente.

"La disposición alcanza a quienes ya mantengan cuentas en moneda extranjera, para quienes se establece un mecanismo de notificación personal", afirmó el BCU.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Evolución del dólar en Uruguay

Los uruguayos que ahorraron en depósitos en dólares perdieron, en promedio, cerca de 6 % anual de poder adquisitivo entre 1972 y 2026, indicó el informe del Banco Central, que además constató que, en ese período, la probabilidad de perder poder de compra fue de 63 % para un ahorro mantenido durante un mes, subió a 80 % a 10 años y llegó a 93 % a 12 años.

El poder de compra del ahorro en dólares también fue más volátil que el de los depósitos en moneda nacional, según el BCU. Entre 2005 y 2026, la volatilidad de la variación interanual del poder de compra del ahorro en dólares fue de 9,8 %, frente a 1,5 % para los depósitos en moneda nacional.

El organismo reconoció que aunque el dólar como moneda de ahorro pueda tener "un rol importante en las carteras de los agentes uruguayos como herramienta de seguro", así como "cobertura ante shocks", el costo "excede lo que sería razonable pagar por un seguro ante dichos eventos extremos".

Depósitos en dólares estadounidenses. Dólares. Foto: Canva.

En un contexto como el actual en Uruguay, con inflación baja y estable y un tipo de cambio flexible, el ahorro en moneda extranjera implica un riesgo de pérdida de poder adquisitivo cuando el peso se aprecia en términos reales, además de una mayor volatilidad para quienes realizan sus gastos en pesos.