Fecha límite del BROU para dar de baja las tarjetas Maestro en todo Uruguay: paso a paso para cambiarla sin costo

Quedan pocos días para que dejen de funcionar las tarjetas de débito Redbrou Maestro para clientes residentes en Uruguay. Según informó el Banco República (BROU) la fecha límite será el próximo domingo 1° de noviembre de 2026.

Según señaló el organismo bancario en un comunicado oficial, el servicio será dado de baja “para compras, retiros y demás”.

Mariela Espino, gerente general del BROU, en una entrevista con El País, explicó que este evento culminará un proceso de migración hacia las tarjetas Mastercard Débito, iniciado en el año 2023.

Cómo solicitar la nueva tarjeta de débito Mastercard y cuánto sale

Según lo informado por BROU, la nueva tarjeta se puede pedir de manera presencial, en cualquiera de las sucursales del país, o de manera remota mediante la plataforma de eBROU.

En caso de la opción remota, las autoridades recomiendan seguir los siguientes pasos:

Ingresar a eBROU. Seleccionar la opción “Operar”. Tarjeta de Débito. Solicitud de Tarjeta Mastercard. Seleccionar la tarjeta BROU Mastercard Débito. Asociar la cuenta a la tarjeta. Elegir entre recibir en domicilio, terminales de impresión o en una sucursal. Confirmar los datos brindados previamente.

Luego de completar este proceso, y ya con la tarjeta en poder del usuario, se debe activar y luego cambiarle el PIN . Esta acción se puede realizar tanto en cajeros automáticos, como en la aplicación de eBROU en celulares.

Persona ingresando una tarjeta en un cajero automático. Foto: Archivo El País.

La solicitud de esta nueva tarjeta no tiene costo de tenencia ni renovación. No obstante, a partir de la cuarta impresión de una tarjeta, en caso de extravío o hurto, se debe abonar 45 UI, algo cercano a los $300 a valores de octubre de 2026.

Sin embargo, las compras en el exterior tendrán un cobro del 3% del monto comprado.

Por qué el BROU dará de baja la tarjeta Maestro y a quiénes afecta el cambio

Según lo explicado por el organismo bancario, estas nuevas tarjetas poseen una tecnología EMV, acrónimo proviene de Europay, Mastercard y Visa, las tres empresas fundadoras que crearon el estándar original, y también son contactless, es decir que pueden utilizarse sin contacto con los dispositivos de pago electrónico, haciendo que sean más seguras para las compras de tipo presencial.

Al no contar con banda magnética, estas nuevas tecnologías utilizadas reducen las chances de fraudes, como la clonación de tarjetas.

En ese sentido, se argumenta además que las nuevas Mastercard Débito son ampliamente aceptadas para retiros de efectivo en otros países y compras online a nivel internacional.