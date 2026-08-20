El efecto del "Impuesto Temu": las compras por Internet al exterior caen por tercer mes consecutivo respecto a 2025

En julio las compras por Internet al exterior en el régimen de franquicias y el simplificado cayeron 48% respecto a igual mes del año pasado, para totalizar 128.166 paquetes, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Es el tercer mes consecutivo en que caen las compras web fuera de Uruguay respecto al mismo mes de 2025, coincidiendo con la entrada en vigencia del llamado "Impuesto Temu" (que grava con IVA al 22% a esas adquisiciones cuando no provienen de Estados Unidos).

En siete meses del año, llegaron a Uruguay 1.621.898 paquetes un 3,8% más que en enero-julio de 2025.

Los envíos de este tipo aumentaron en los primeros cuatro meses del año en comparación con el mismo período de 2025, pero en mayo, junio y julio de este año, se desplomaron respecto a los mismos meses del año anterior.

En el régimen de franquicias (que hasta mayo permitía realizar tres compras por Internet en el exterior al año por hasta US$ 200 cada una y libre de impuestos) las compras habían llegado a un máximo de 252.574 en abril, bajaron a 112.346 en mayo, a 83.120 en junio y a 80.630 en julio, en este último caso un 55,3% menos que en julio de 2025.

Gente realizando compras con tarjeta de crédito. Foto: Estefanía Leal

La baja coincide con el "Impuesto Temu" para los paquetes internacionales bajo régimen de franquicias que provienen de países con los que Uruguay no tiene acuerdos comerciales, como es el caso de China (país que cuenta con la plataforma Temu).

Para ese tipo de envíos —que no incluyen los de Estados Unidos, donde sí hay un acuerdo al respecto: el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA, por su acrónimo en inglés)— se pasó a tributar por esas compras el IVA de 22% sobre el valor del producto desde el 1° de mayo pasado.

Además, desde el 1° de mayo se ampliaron las compras habilitadas hasta un máximo de US$ 800 por años en hasta tres transacciones (se puede manejar ese límite total en uno, dos o tres envíos), y las realizadas fuera de EE.UU. pasaron a estar gravadas con el 22% de IVA.

En enero-julio se realizaron 1.249.146 compras web al exterior bajo este régimen, un 8,7% más que en igual período de 2025.

Bolsa de pedido de Temu.

Pero, también han caído las compras por Internet al exterior bajo el régimen simplificado que permite traer paquetes sin límite de cantidad, abonando un único tributo de 60% del valor del producto con un mínimo de US$ 10.

En este caso, las compras al exterior habían alcanzado un máximo de de 41.498 paquetes en abril, para bajar a 34.167 en mayo, 29.906 en junio y recuperar algo a 31.422 en julio. Tanto en mayo como en junio y julio, las compras fueron menores que en iguales meses de 2025. En julio la caída fue de 46,5% frente al mismo mes del año pasado.

En enero-julio se realizaron 236.891 envíos de paquetes bajo este régimen, un 22,2% menos que en el mismo lapso de 2025.

En ambos regímenes el top 3 de rubros más comprados fueron: Vestimenta y manufacturas textiles, Juguetes, juegos y artículos para recreo y Muebles y artículos para el Hogar (bazar y decoración) en ese orden.