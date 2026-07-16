El impacto del "impuesto Temu": compras web caen por segundo mes y tocan su mínimo desde junio de 2024

En total, en lo que va de este año hasta junio se produjeron 1.168.539 envíos de paquetes comprados por vía web, 20,67% más que en el primer semestre del año anterior, que habían sido 968.360, según informó la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Los envíos de franquicias aumentaron en los primeros cuatro meses del año en comparación con el mismo período de 2025, pero en mayo y junio de este año, se desplomaron respecto a los mismos meses del año anterior. En enero de 2026, los envíos fueron 239.726 mientras que los del mismo mes de 2025 fueron 122.920; en febrero de 2026 alcanzaron los 235.863, mientras que en el mismo mes del año anterior fueron 156.957. En marzo de 2026, fueron 244.891, mientras que en ese mes de 2025, se realizaron 179.042 compras web; y en abril de este año las franquicias fueron 252.574, mientras que en el mismo mes de 2025 alcanzaron los 179.042 paquetes.

Es decir, hubo aumentos interanuales constantes en todos esos meses. Pero a partir de abril, las cifras bajaron: en mayo de 2026, las compras web fueron 112.355, mientras que las del mismo mes de 2025 alcanzaron los 195.732 paquetes.

Otra baja se produjo en la comparación entre junio de 2026, que alcanzó las 83.130 compras web, con el mismo mes de 2025, en donde hubo 167.950 envíos.

La baja coincide con el nuevo tributo decretado para los paquetes internacionales bajo régimen de franquicias que provienen de países con los que Uruguay no tiene acuerdos comerciales, como es el caso de China (país que cuenta con la plataforma Temu).

Gente realizando compras con tarjeta de crédito. Foto: Estefanía Leal

Para ese tipo de envíos —que no incluyen los de Estados Unidos, donde sí hay un acuerdo al respecto, en línea con el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA, por su acrónimo en inglés)— se pasó a tributar a los compradores el Impuesto de Valor Agregado (IVA) de 22% sobre el valor del producto. Esto a partir del pasado 1° de mayo; antes, las compras online estaban exentas de este impuesto.

Las compras web venían en aumento en los últimos años, sobre todo cuando aumentaron más del 78% de 2023 a 2024, y cuando crecieron casi 80% de 2024 a 2025.

En este sentido, las compras en el exterior de los uruguayos a través de plataformas web cayeron por segundo mes consecutivo desde la puesta en vigor del “impuesto Temu” y alcanzaron su nivel mensual más bajo desde junio de 2024.

El impacto ya se había visto el pasado mayo cuando la caída fue de 55% respecto al pasado abril, según la DNA.

Compras online. Foto: archivo El País.

En cuanto a los rubros donde hubo más compras web, fueron: vestimenta y manufacturas textiles, juguetes, juegos y artículos para recreo.

Hasta el 30 de abril, el régimen de encomiendas internacionales permitía un máximo de tres compras al año por hasta US$ 200 cada una, para la exención de impuestos. Desde el 1° de mayo se ampliaron las compras habilitadas hasta los US$ 800 en hasta tres transacciones, y las realizadas en China pasaron a estar gravadas con el 22% de IVA.