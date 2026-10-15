"Nos estamos cubriendo de un desastre": la advertencia de Ancap por el precio internacional del petróleo

La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, se refirió al impacto en el mercado local del aumento del precio del petróleo y dijo: “Nos estamos cubriendo de un desastre”. San Román destacó la “sana” situación financiera de la empresa para sostener los efectos de la guerra en Medio Oriente en rueda de prensa durante el 95° aniversario de la petrolera y agregó: “Nuestra mayor preocupación es garantizar el suministro. No podemos detener el país”.

Ningún presidente de la República desde la administración de José Mujica (2010-2015) había asistido a un acto de la petrolera, que en su aniversario celebrado ayer en el polo industrial de Capurro contó con la presencia del mandatario, Yamandú Orsi. También estuvo presente la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, además de otras autoridades de las empresas públicas y dirigentes sindicales de la Federación Ancap (Fancap).

“Estamos realizando compras en forma más anticipada que lo usual para tener la garantía de que el petróleo llegue y lo podamos producir. Después tomamos seguros o coberturas que nos cubren de un desastre”, señaló San Román y agregó que hasta el mes pasado la empresa resignó US$ 120 millones para no impactar en la economía local con una mayor suba en el precio de los combustibles.

Presidenta de Ancap, Cecilia San Román, en celebración de 95° aniversario de la empresa.

La presidenta de Ancap sostuvo que se realizan análisis mensuales de la situación del ente para aplicar medidas en conjunto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y “no destruir el valor de la empresa”. También reconoció la nota crediticia que mantuvo con la calificadora internacional Standard & Poor´s (S&P) en "BBB-" y la mejora en su evaluación financiera.

Por otra parte, la presidenta de Ancap se refirió a la búsqueda de petróleo en las costas uruguayas y sostuvo que en noviembre se retomarán las actividades. Según informó el semanario Búsqueda, la Justicia rechazó una medida cautelar de no innovar presentada por la asociación civil Derechos con Voz y Amigos del Océano contra el Ministerio de Ambiente y la empresa CGG Services, que buscaba frenar las actividades de exploración y autorizaciones pendientes.

“Creo que también se está llevando un trabajo científico y también desde el Ministerio de Ambiente en tratar de recabar todos los conocimientos que existan en el país, más allá de que hay mucho conocimiento en el exterior, que nos sirve de base para el desarrollo de la normativa”, indicó San Román.

Ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, en celebración de 95° aniversario de Ancap. Foto: Darwin Borrelli.

“Las empresas públicas son motor de desarrollo y garantías de derechos”, defendió Cardona en su discurso luego de un reconocimiento por parte de la empresa a los trabajadores.

Por su parte, San Román destacó que la empresa cuenta con “mucha competencia” en varios rubros a la hora de introducirse en el mercado internacional. “Aún así hemos sido una empresa que ha sostenido espacios no monopólicos”, dijo.

Al finalizar la ceremonia, las autoridades recorrieron la litoteca de Exploración y Producción de Ancap en el predio del polo industrial en La Teja donde conocieron muestras de cutting (fragmentos de roca) y testigos de perforación obtenidos en las campañas de exploración de hidrocarburos en Uruguay.