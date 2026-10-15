Hito financiero: Farmashop sale a la bolsa y el público podrá comprar acciones de la popular cadena

La cadena de farmacias Farmashop fue autorizada por el Banco Central (BCU) para inscribir “en el Registro del Mercado de Valores la totalidad de las acciones ordinarias escriturales de Farmashop Holdings S.A., ya emitidas y actualmente en circulación, consistentes en 880.821.004 acciones de valor nominal $ 1 cada una, por un valor nominal total de $ 880.821.004 (US$ 21,9 millones), representativas del 100% de su capital integrado”.

Esto es un hito para el mercado de capitales por el tamaño de la empresa y porque solamente siete empresas listan sus acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM): Aluminios del Uruguay, Areaflin (Parque Eólico Valentines), Frigorífico Modelo, Gralado (Terminal y Shopping Tres Cruces), Isusa, Pamer y Zorzal Inversiones Tecnológicas.

Si bien está inscrito el 100% del capital de Farmashop, la empresa prevé emitir “hasta el 49%” de sus paquete accionario en el mercado bursátil, dijeron a El País fuentes conocedoras de la operación. El 51% restante (y el control) seguirá en manos del fondo Linzor Capital Partners (que adquirió la cadena de farmacias en 2013).

Se prevé para el próximo 27 de octubre el lanzamiento oficial de la emisión de acciones que se efectivizará el 24 de noviembre mediante un tramo mayorista (para inversores institucionales como las AFAP) a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y luego un tramo minorista (para pequeños ahorristas) a través de la BVM, indicaron las fuentes.

Conferencia de la Camara de Comercio y Servicios del Uruguay por presentacion del proyecto Uruguay productivo, en la Bolsa de Valores en Montevideo, ND 20251016, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Las fuentes resaltaron que la de Farmashop es una salida a cotizar en bolsa como no ocurre desde hace décadas. La compañía ha crecido en cantidad de farmacias hasta un unas 155 en los 19 departamentos del país y está en una “etapa de mayor madurez” lo que permite una política de reparto “de dividendos interesante” ya que no es necesario tanta reinversión de utilidades para crecer, dijo una de las fuentes.

Linzor Capital Partners ha invertido unos US$ 150 millones en 10 años en la firma, que cuenta con unos 2.500 empleados y 1,2 millones de socios de Farmacard, su tarjeta de beneficios.

En mayo de este año inauguró un nuevo centro logística en el parque logístico Zentra (en el kilómetro 32 de la ruta 101, Canelones) que ocupa 10.000 metros cuadrados (m²) y puede ampliarse a 20.000 m². Además, cuenta con un call center en la ciudad de Minas, ya que una de las apuestas de la empresa es la descentralización.

Fideicomiso colocó US$ 70 millones en certificados de participación

En tanto, ayer el Fideicomiso Financiero Eucalyptus del Sur II colocó US$ 70 millones en certificados de participación a través de Bevsa y con la estructuración de Nobilis.

La demanda duplicó la oferta, alcanzando a US$ 140 millones, con la participación de inversores institucionales (AFAP principalmente).

La gestión del proyecto está a cargo de la compañía Plantesia, el agente fiduciario es Winterbotham y la asesoría legal es de Oreggia & Beyhaut, mientras que Bevsa oficia como entidad representante.

La emisión contempló un tramo minorista y otro mayorista (este con una demanda de US$ 139,6 millones), mientras que el administrador suscribió un monto equivalente al 0,6% del total de la emisión (S$ 420.000), coparticipación que va a ir aumentando año a año hasta alcanzar el 5% del total de la emisión en un lapso de seis años.

Una inversión contra los riesgos inflacionarios. Foto: Difusión.

Según un comunicado de la empresa, la emisión permitirá canalizar fondos hacia un proyecto forestal ubicado en el sureste del país, que comprende los departamentos de Rocha, Lavalleja y Maldonado. La iniciativa busca ofrecer a los inversores exposición a activos reales con una estrategia de gestión forestal de largo plazo y flujos asociados a la comercialización de madera.

El proyecto se desarrolla bajo la normativa uruguaya vigente y los estándares internacionales de Manejo Forestal Sostenible (MFS), y cuenta con la certificación internacional voluntaria Forest Stewardship Council (FSC).

El proyecto se extenderá por 15 años, con un retorno esperado de 8,54% anual para el inversor, previsto en distribuciones anuales en función de los flujos de fondos disponibles, debido a que el activo ya cuenta con plantaciones prontas para cosechar.

Desde Plantesia, su CEO Lucía Basso, destacó las perspectivas del sector forestal uruguayo. “La industria forestal cuenta con fundamentos sólidos para su desarrollo en Uruguay, impulsada por la demanda internacional de madera y por el crecimiento de la capacidad industrial del país. En ese contexto, los proyectos que combinan una gestión profesional con una planificación de largo plazo ofrecen oportunidades para invertir en un sector estratégico para la economía nacional”, afirmó.

Por su parte, María José Zerbino, responsable de Mercado de Capitales de Nobilis, señaló que "los activos forestales representan una alternativa interesante para diversificar los portafolios de inversión, especialmente por su horizonte de largo plazo y su vínculo con la economía real".

"En este caso, la existencia de plantaciones de distintas edades permite proyectar ingresos a partir de la comercialización de madera durante el desarrollo del fideicomiso”, añadió Zerbino.

En tanto, Agustín Gattás gerente de Mercados de Bevsa, señaló que esta emisión “demuestra el potencial del mercado de valores local para canalizar el ahorro hacia proyectos productivos que generan actividad económica y empleo. Además, contribuye a ampliar las alternativas disponibles para los inversores y a fortalecer el mercado de capitales local”.

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