Farmashop invierte en un nuevo centro de distribución en proceso de expansión

Con el comienzo de las operaciones del nuevo centro de distribución de Farmashop tras una inversión de US$ 10 millones, también abrió sus puertas oficialmente el parque logístico Zentra, ubicado estratégicamente en el kilómetro 32 de la ruta 101, en el departamento de Canelones.

Con esta nueva inversión en infraestructura logística, Farmashop alcanzó un total de US$ 150 millones invertidos desde que fuera adquirida por la firma Linzor Capital Partners en el año 2013. Desde entonces ha generado 1.750 puestos de trabajo formales, operando actualmente con más de 2.500 colaboradores, en su mayoría jóvenes y el 75% mujeres, y con presencia en los 19 departamentos del país.

«Hicimos este sueño, que nos enorgullece, con políticas de capital humano, de gobernanza y ambientales que son una referencia en Uruguay», afirmó Alfredo Irigoin, socio fundador de Linzor Capital, quien además destacó el apoyo de las autoridades, los accionistas y los colaboradores para llevar adelante este proyecto.

Farmashop cuenta con un moderno centro de distribución de 10.000 metros cuadrados (m²), con la posibilidad de expansión hasta los 20.000 m², en sintonía con el crecimiento que prevé la empresa dedicada a prestar destacados servicios de salud, belleza y bienestar.

Por su parte, el CEO de Farmashop, Martín Sorrosal, expresó que este nuevo desarrollo «marca un antes y un después en la evolución de la compañía y en la manera en la que seguiremos llegando a miles de uruguayos en todo el país».

Este logro, según Sorrosal, representa mucho más que una mejora de infraestructura. «Es una apuesta al desarrollo, la innovación y la eficiencia en Uruguay», sostuvo.

Farmashop actualmente opera más de 180 tiendas de diferentes formatos en todo el país. Cada año mueve más de 30 millones de unidades y cuenta con más de 1,3 millones de clientes, que participan activamente de sus programas de fidelidad.

El presidente Yamandú Orsi y el intendente Francisco Legnani en la inauguración del Centro de Distribución de Farmashop.

El nuevo centro de distribución de Farmashop fortalece su capacidad operativa, con la incorporación de avanzado tecnología que consolida el crecimiento sostenido alcanzando durante los últimos años. Está equipado con un sistema de temperatura controlada y tecnología AutoStore, un sistema automatizado con robots autónomos que optimizan el almacenamiento y la preparación de pedidos, posicionándolo entre los desarrollos logísticos más avanzados del sector en Uruguay.

La operación cuenta con certificación HESQ (salud, ambiente, seguridad y calidad), siendo la primera en Uruguay en acreditar una operativa bajo procesos controlados.

El CEO de Farmashop afirmó que «este centro representa la materialización de una convicción profunda: invertir en Uruguay, en nuestra gente y en nuestros clientes, siempre es la decisión correcta. Seguimos creciendo, seguimos construyendo el futuro».

En tanto, el director de Zentra, Germán Soler, indico que el nuevo parque logístico es el resultado de una inversión inicial que supera los US$ 18 millones en un predio de 16 hectáreas, con una capacidad para desarrollar hasta 70.000 m² de depósitos techados. Soler anunció la próxima construcción de un Depósito Fiscal (DAP) de 8.000 m²,

Al hacer uso de la palabra, el presidente Yamandú Orsi, señaló que el surgimiento del corredor logístico se concretó durante los años en que se desempeñó como secretario general de la Intendencia de Canelones (2005-2015) y como jefe comunal de ese departamento (2015-2024). Con una mirada hacia el futuro, Orsi subrayó que el país requiere prepararse ante los próximos desafíos.