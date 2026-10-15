El cierre de FNC en Minas y los frigoríficos golpean a la actividad del núcleo industrial que cae por segundo mes

La producción de la industria manufacturera , uno de los sectores clave de la economía uruguaya, aumentó 4,8% en agosto frente al mismo mes del año anterior, según el Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera (Ivfim), mientras que al excluir la refinería de Ancap, el aumento fue de 1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística ( INE ) . Esto muestra el efecto que tuvo la refinería de La Teja (que estaba parada en agosto de 2025 por la rotura de la boya de petróleo de José Ignacio) sobre el total.

Para analizar el comportamiento de la industria sin el efecto de las ramas de gran peso, que imprimen volatilidad, se calcula la producción del núcleo industrial, que excluye la actividad de las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata y la fábrica de concentrados de Pepsi en zona franca, además la refinería de Ancap. Así, el índice de volumen físico del núcleo industrial cayó 1,8% en comparación con agosto de 2025, calculó el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

Refinería de La Teja Foto: Estefanía Leal.

Según el informe del Cinve, "las industrias de bajo comercio aumentaron su producción en 9% respecto a agosto de 2025. Las ramas con mayor incidencia en explicar el resultado del mes fueron la de Elaboración de productos de panadería y la de Elaboración de pastas, fideos, con crecimientos interanuales de 16,3% y 25,4% respectivamente".

Por otro lado, "la agrupación de comercio intra-rama aumentó su producción en 1,9% respecto a agosto de 2025. Las ramas de mayor incidencia en la producción del agregado fueron la de Elaboración de comidas y platos preparados con un crecimiento de 13% y la de Fabricación de pasta de celulosa, papel y cartón cuya producción aumentó 3,5% respecto a agosto del año anterior. Al excluir las principales ramas de zona franca, el resto de la agrupación registró una caída de su producción interanual de 12,6%", analizó el Cinve.

"Con este dato, la agrupación comercio intra-rama excluyendo grandes ramas registra durante dos meses consecutivos caídas interanuales de su producción en el entorno del 13%. En esta contracción influye el deterioro en la producción de la rama de Elaboración de bebidas malteadas y de malta cuya producción se contrajo de manera drástica por tercer mes consecutivo, con una reducción de 60% en la producción del mes de agosto, debido al cierre de la planta industrial de FNC instalada en la ciudad de Minas", añadió.

Planta de Minas de FNC. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

El Cinve puntualizó que "el sector industrial exportador registra en agosto una contracción interanual de su producción, en un valor de 3,2%, cesando el dinamismo que mostró esta agrupación durante los meses de julio y junio. Según los componentes de la agrupación, las ramas que tuvieron mayor incidencia fueron la de Elaboración de productos lácteos con un aumento en su producción de 16,1%, y la rama de Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos cuya producción aumentó en 65,3% respecto a agosto de 2025. Este desempeño se vio influenciado por la contracción de la producción de la rama de Matanza de ganado y otros animales (excepto aves) conservación y preparación de sus carnes, que en los ocho meses del año ha contraído su producción de forma sistemática, alcanzando una reducción promedio cercana al 12%".

Por último, el Cinve indicó que "las ramas manufactureras sustitutivas de importaciones registraron un aumento de su producción del 1,4% respecto a un año atrás. La mayor incidencia correspondió a la rama de Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques que aumentó su producción 32,8%, y a la rama de Fabricación de la maquinaria y equipo n.c.p.) con un aumento de 84,6%".

El centro analizó que "la producción del núcleo industrial registró una caída interanual de 1,8%, acumulando dos meses consecutivos de caídas interanuales de su producción. Una parte importante de la caída del núcleo puede explicarse por la contracción de la producción de la rama 1011 (que agrupa a los frigoríficos) y por el cierre de la planta de Minas de la FNC (que afecta la agrupación comercio intra-rama sin las grandes empresas)".

"La variación mensual desestacionalizada de la producción de las agrupaciones en agosto, de acuerdo a las estimaciones del Cinve, fue negativa tanto para el agregado de la industria con y sin refinería (-2,3% y -2,1% respectivamente) como para el núcleo industrial (-1,2%)", concluyó.