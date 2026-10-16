Tensiones geopolíticas y El Niño: el Banco Central ajustó sus proyecciones para el PIB y la inflación en Uruguay

El Banco Central (BCU) proyecta un crecimiento moderado de la economía uruguaya, mientras que prevé que la inflación aumente de forma transitoria -saliéndose de la meta de 4,5%- hasta el primer trimestre de 2027, según publicó ayer en su Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente al tercer trimestre de 2026. Según señala el informe, "la intensificación de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente elevó los precios de la energía y de otros bienes comercializables, mientras que las condiciones financieras internacionales se tornaron algo más restrictivas”.

El Comité de Política Monetaria (Copom) resolvió, la semana pasada subir su tasa de interés de referencia (el "precio del dinero") en 25 puntos básicos hasta llevarla a 6% para que la inflación converja hacia su meta de 4,5%. “No se observan presiones inflacionarias generalizadas”, expresó el BCU en el informe.

Reunión Copom. Banco Central del Uruguay.

Por otra parte, las expectativas de inflación se mantuvieron ancladas en torno a la meta en el horizonte de política monetaria (los próximos 24 meses), a pesar del contexto internacional incierto. “En el horizonte de política el promedio de las encuestas se ubica en 4,71%, lo que ratifica la confianza en el régimen de metas de inflación”, agregó.

En la estimación del Banco Central, la inflación cerraría este año en 4,9% (por encima de la meta de 4,5%) descendería para ubicarse en 4,1% en 2027 y luego volvería al 4,5% en el horizonte de política monetaria.

Por otra parte, el informe recordó que la actividad económica se contrajo 0,8% en el segundo trimestre de 2026, debido a efectos rezagados de la sequía en el sector agropecuario aunque destacó que la demanda interna mostró resiliencia y la brecha de producto se mantuvo en terreno levemente negativo.

"En contraste, la demanda interna mantuvo un desempeño favorable. El consumo privado estuvo sostenido por el aumento del salario real, la estabilidad del empleo y la expansión del crédito, mientras que la inversión fija mostró un importante repunte, asociado a proyectos de inversión de gran porte", explicó.

“La actividad económica, por su parte, convergería gradualmente hacia su ritmo de crecimiento tendencial a lo largo del horizonte, impulsada principalmente por el consumo privado y, en menor medida, por el consumo público y la inversión. En este escenario, la brecha de producto continuaría cerrándose gradualmente”, señaló el informe.

Por otra parte, el BCU señaló que tras el deterioro de 2026, los términos de intercambio se recuperarían de forma gradual en el resto del horizonte de política monetaria con una perspectiva más favorable que la prevista en el IPOM anterior. Según el informe, esto se explicaría por mayores precios de exportación en 2027 y 2028, y a menores precios de importación , asociados a la baja de los precios esperados del petróleo. En 2027, el aumento de los precios de exportación se basan en un incremento de precios de carne, arroz, soja y trigo , mientras que en 2028 el mayor crecimiento se observaría en los servicios.

“Las condiciones financieras internacionales serían algo más restrictivas que las previstas en el informe anterior”, explicó el BCU y agregó que se espera que la Reserva Federal (Fed) mantenga la tasa de política más alta que lo previsto y por un período más prolongado.

“El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se moderaría en 2026 y retomaría su crecimiento tendencial en el horizonte de política monetaria. Este dinamismo esperado continúa siendo impulsado por el consumo privado, apoyado por el crecimiento de la masa salarial y el crédito, mientras que el consumo público y la inversión mantienen una contribución más moderada”, indicó el informe.

Según la nueva proyección del BCU, la economía uruguaya crecería en promedio 1% este año, en línea con el consenso de los analistas y por debajo del 1,6% que prevé el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para 2027 la estimación del Central es de una expansión del PIB promedio de 2,5%.

Sin embargo, en base al IPOM, el BCU prevé que las exportaciones netas contribuyan negativamente al crecimiento en 2026, como parte de la sequía sobre la producción, para luego contribuir positivamente en el resto del HPM, en línea con la normalización de la cosecha.

IPOM petróleo internacional. Foto: BCU.

Por otra parte, el BCU hizo referencia al escenario internacional y señaló que se espera que el precio del barril de petróleo alcance un máximo en torno a US$ 100, en promedio, durante el cuarto trimestre de 2026, y luego converja al entorno de US$ 75 hacia el final del horizonte de política monetaria.

El Niño

El BCU se refirió a los posibles efectos del fenómeno climático en la economía del país y los comparó con la situación del 2016. En el informe, sostuvo que debido a que aún se presenta en etapas iniciales, la información solo permite evaluar riesgos. "Hasta el trimestre junio -agosto de 2026, el Índice Oceánico Relativo de El Niño (RONI, por sus siglas en inglés) muestra un ascenso más rápido que en la fase comparable de 2015 y se ubica en niveles similares a los de ese episodio en la misma etapa", indicó.

"La experiencia de 2015-2016 sugiere que, en caso de que las anomalías de precipitación se materialicen, los principales efectos sobre los precios de frutas y verduras se manifestarían en la primera parte de 2027", señaló y agregó: "Su magnitud dependerá de la localización, intensidad y persistencia de las lluvias efectivamente observadas".

Además, el BCU advirtió que un evento climático más intenso o persistente que el previsto pone en riesgo al alza la inflación, por lo que la institución financiera aseguró que realizará un seguimiento de su evolución.

Política Monetaria

Durante el tercer trimestre, la política monetaria mantuvo una instancia expansiva, con la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5,75%. “Su orientación fue asegurar la convergencia de la inflación a la meta de 4,5% y preservar el anclaje de las expectativas. Los canales de transmisión operaron en línea con dicha instancia”, explicó el BCU y agregó que las tasas de interés en moneda nacional se mantuvieron estables, pese al aumento de las tasas internacionales.

Por su parte, el crédito en pesos mantuvo un “marcado dinamismo”, según el BCU, mientras que las expectativas de inflación siguieron ancladas en torno a la meta y el traspaso cambiario a precios fue acotado, en un contexto de estabilidad del peso uruguayo.

“La decisión se adoptó en un contexto internacional en el que las tensiones geopolíticas continúan presionando al alza los precios de la energía y de otros bienes comercializables, y en el que las tasas de interés internacionales vienen subiendo”, justificó el BCU respecto a la decisión de aumentar la TPM en octubre.

Si bien las proyecciones indican que la inflación se mantendría transitoriamente por encima de la meta en 5,2% –aunque dentro del rango de tolerancia, sin presiones generalizadas y con expectativas ancladas– el Comité evaluó que la proliferación y persistencia de los shocks geopolíticos y climáticos constituye un “riesgo relevante” para los precios y las expectativas de inflación.

“En consecuencia, la medida no busca revertir el efecto directo de los aumentos temporales de la energía y los alimentos, ni impedir que, de forma temporaria y apropiada, el aumento de la inflación supere la meta mientras se reflejan en el Índice de Precios del Consumo (IPC), sino actuar proactivamente para limitar su persistencia y evitar que se trasladen al resto de los precios y a las expectativas”, explicó la institución en su informe.