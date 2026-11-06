Mercado cambiario: el dólar subió en Uruguay y se ubicó en su nivel más alto en un mes tras la última operativa

El dólar subió 0,22% y se negoció en promedio en $ 40,307. Este valor es máximo en un mes, el 2 de octubre cotizaba en $ 40,342. El jueves la divisa estadounidense cotizó entre $ 40,25 y $ 40,35 para cerrar finalmente en el máximo. El valor de cierre sube 0,30% respecto al anterior.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se hicieron 78 operaciones por US$ 42 millones.

En lo que va del mes la moneda americana sube 0,3% y en 2026 aumenta 3,24%.

Al público en las pizarras del Banco República el dólar subió 15 centésimos y cerró en $ 39,15 la compra y $ 41,55 la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó 0,29% y cerró en 5,4621 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 0,75% mientras que en 2026 retrocede 0,73%.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En Argentina, el dólar oficial cayó 0,03% y cotizó en 1.545,5 pesos argentinos. En el mes sube 0,53% y en el año 5,90%

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP subió cuatro unidades (5,3%) y cerró en 80 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En noviembre el riesgo país sube cuatro puntos básicos (5,3%) y en el 2026 aumenta 14 puntos básicos (21,2%).