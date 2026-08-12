El dólar en Uruguay sigue "planchado" y hubo furor por deuda en pesos del gobierno con demanda que triplicó lo previsto

El dólar en Uruguay continúa “planchado” y de hecho en las últimas 12 jornadas de operativa se ha movido entre un mínimo de $ 40,193 (el lunes 3 de agosto) y un máximo de $ 40,273 (el viernes 31 de julio), una variación de 0,20% entre esas puntas. Ayer la moneda estadounidense apenas subió 0,08% y se negoció en promedio en $ 40,266.

En la víspera, el billete verde cotizó entre $ 40,22 y $ 40,30 para finalizar en $ 40,29. Esto es un 0,15% por encima del cierre del lunes.

En agosto, la divisa estadounidense está estable (con una mínima baja de 0,02%) y en 2026 sube 3,14%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se negociaron US$ 38,9 millones en 57 operaciones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 5 centésimos y cerró en $ 39,10 para la compra y $ 41,50 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,63% y cerró en 5,1285 reales. En agosto sube 1,01% y en lo que va del año, el dólar en Brasil cae 6,80%.

En Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,39% y finalizó en 1.492,18 pesos argentinos. En el mes sube 0,25% y en 2026 la divisa estadounidense aumenta 2,24%.

Emisión local de deuda, riesgo país y tasa de interés de referencia en pesos

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento en enero de 2030. El monto licitado fue de $ 2.250 millones (US$ 55,9 millones), pero la demanda de los inversores lo triplicó: $ 6.756 millones (US$ 167,8 millones). Ante ello, el gobierno optó por adjudicar el doble de lo licitado, $ 4.500 millones (US$ 111,8 millones), con un rendimiento anual de 7,18%, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sede del Ministerio de Economía Leonardo Maine/Archivo El Pais

Por su parte, el riesgo país, medido a través del UBI que elabora República AFAP, subió ayer una unidad y cerró en 60 puntos básicos. Esto se dio con una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y en el de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense. En agosto, el riesgo país sube dos unidades, mientras que en 2026 baja seis puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, igualando al objetivo que fijó el Banco Central.