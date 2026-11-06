Oddone aplaudido en Argentina, hizo anuncios sobre precios y el ingreso de Uruguay a la OCDE

Al participar de la conferencia anual del FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) en Buenos Aires, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone trazó un perfil de la estrategia económica del gobierno, que muy aplaudido por los presentes, al tiempo que anunció medidas que tienen que ver con los precios y la inserción internacional de Uruguay.

Frente a un auditorio de profesionales y empresarios del país anfitrión, Oddone recogió reconocimiento y adhesiones. Su discurso fue contrastado luego con el del ministro de Economía argentino Luis Caputo, y elogiado nuevamente. “Puso a la gente en el centro, desde una postura humilde y reconociendo méritos y continuidad del gobierno anterior en algunas políticas”, resumió un destacado empresario del sector servicios, al ser consultado por El País.

El contraste no fue solo con la administración actual, sino también con la oposición peronista: “deberían prestar atención al ministro Oddone, siendo gobierno y de izquierda, que dejó en claro que hay temas que no se discuten en Uruguay”, comentó ante los medios locales el economista jefe de FIEL, Daniel Artana.

Durante su alocución, Oddone hizo referencia a políticas “a las que se les dio continuidad”, como la baja de la inflación, el uso de la tasa de interés como instrumento de política monetaria o algunas iniciativas vinculadas con la inserción externa. También incluyó en esa valoración la regla fiscal, aunque en este caso “la mejoramos”, precisó.

Fue la oportunidad para reiterar un concepto presentado en otros foros y generalmente aplaudido: “Uruguay sabe construir consensos y gestionar los disensos”.

Gabriel Oddone Foto: Ignacio Sánchez.

Sobre la baja inflación, el ministro indicó que, una vez superados los “ruidos” derivados de la coyuntura global, “estaremos en condiciones de hacer una revisión de esa meta de inflación, un poco más abajo del 4,5% (actual)”, anunció.

Relación con todos

Al referir al polarizado y volátil contexto externo, Oddone contempló todos los escenarios en uno solo y evitó confrontarlos: “China es nuestro principal comprador de bienes, Estados Unidos el principal comprador de nuestros servicios, y la Unión Europea el principal origen de las inversiones”, enumeró. “Eso configura oportunidades para diversificar riesgos y al mismo tiempo, un enorme desafío porque tenemos que mantener un vínculo político con tres bloques que no necesariamente convergen en sus visiones”, aseguró.

Oddone también hizo referencia a las estrategias llevadas adelante por el gobierno para combatir la volatilidad externa, especialmente en materia de precios, y admitió que, además de cotizaciones altas del petróleo, de esa lógica deriva también una excelente oportunidad para las petroleras. “Aumenta extraordinariamente el margen de refinación, lo que nos ha permitido una gestión política que permite amortiguar los precios (internos de los combustibles), efectivamente generando menos rentabilidad, pero sin comprometer el resultado fiscal”, destacó.

El ministro de Economía y Finanzas se refirió a la necesidad de mejorar la competitividad del país, repasó los principales componentes del proyecto de ley al respecto que se discute en el Parlamento y remarcó la necesidad de avanzar en otras reformas de naturaleza microeconómica, en temas muy relevantes como compras públicas, gobernanza de las empresas públicas y competencia.

Ministro de Economía, Gabriel Oddone. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En ese contexto, anunció: “Queremos avanzar en un proceso de adhesión a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”. Señaló que hay un planteo del organismo de ir “por un procedimiento fast track” para avanzar rápido.

“Uruguay había interrumpido en el período anterior el acercamiento” a la OCDE y “el gobierno quiere avanzar en este proceso, básicamente porque Uruguay es un país abierto al mundo y está sometido a reglas globales y, por lo tanto, nos enteramos por la prensa muchas veces de reglas establecidas por la OCDE que nos afectan”, explicó el ministro.

“Preferimos estar sentados en la mesa que ser parte de la comida”, subrayó.

“Estamos ya en un ejercicio de acercamiento a la OCDE, que entre otras cosas nos va a permitir un enforcement para hacer reformas de naturaleza microeconómica”, machacó.

Foco en la sociedad

Una cuestión central de la exposición del ministro fue la realidad socioeconómica. Calificó de “impresentables” los niveles de pobreza y la desigualdad, “que sigue siendo elevada, aunque disminuyó”.

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas de Uruguay. Foto: Leonardo Mainé

Puso énfasis en destacar que “el Estado de bienestar de Uruguay es potente y lo va a seguir siendo, para ello se requiere más crecimiento económico”. Precisó que el país tiene estabilidad macro hace unos 15 años, “una condición necesaria, pero no suficiente” y remató: “Creernos que con esta realidad macro alcanzamos la tierra prometida, no es así”.

Frente a un auditorio acostumbrado a escuchar a jerarcas de gobierno tildar de “aberración” hablar de justicia social, Oddone sostuvo que la equidad “es indispensable para el desarrollo”, en primer lugar “por una razón de justicia”, pero también por la paz social, porque “afortunadamente votan y se expresan todos los ciudadanos”.