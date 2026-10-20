Oddone brindó detalles del proyecto de jubilación anticipada a los 60 años: "Protege al 30% más vulnerable"

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas, y Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social, presentaron al Secretariado del Frente Amplio detalles del proyecto de jubilación anticipada a los 60 años, con 30 años de aportes.

"No tiene que ver con el nivel de ingreso, esto es una decisión individual de las personas. Van a poder decidir retirarse por esta causal de manera anticipada a partir de los 60 años, cuando tengan 30 de aportes", explicó en rueda de prensa este miércoles.

El jerarca manifestó que el diseño del proyecto "protege al 30% más vulnerable" y hace que sus condiciones de jubilación "sean iguales o mejores" a las que tenían con la ley de jubilaciones actual. Sin embargo, manifestó que para el "resto de las personas" el incentivo es que permanezcan hasta los 65 años trabajando.

Ministro de Economía, Gabriel Oddone. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

"Si una persona llega a los 60 años y pierde su trabajo, o no está en condiciones físicas de realizarlo, va a tener la oportunidad de retirarse anticipadamente y no como lo establece el marco vigente, que solo algunos colectivos lo pueden hacer", agregó.

Para Oddone, el proyecto implica "cumplir con una recomendación del Diálogo Social" y con un mandato de lo que fue "el programa de gobierno". También, "despeja incertidumbres para el sistema".

El ministro también planteó que la ley actual "deja un margen de discreción" para que el Poder Ejecutivo interprete cuál es el mecanismo de indexación del suplemento solidario, ya sea por el Índice de Precios del Consumo (IPC), Índice Medio de Salarios (IMS) o una fórmula mixta. El nuevo proyecto establecería una formula general.